不少明星們都有強大吸金力，能夠年賺百萬，身家過億的人大有人在。不單可以住豪宅而且還過著一般人渴望擁有奢華的生活。但，圈中卻有不少走親民路線的女星，即使身家豐厚，仍貫徹「貼地」作風，日常生活低調又樸素和平民無異。

葉璇

今年40歲的葉璇轉戰內地發展後，人氣大增不少，除了拍戲之外，還成立自己的工作室和公司當上製片人，身兼多職。有商業頭腦的葉璇對投資房地產也有一番見解，因此手持多個樓盤收租，加上公司股份，最近更看準市場形勢，轉型當淘寶直播，有指早已擁有過億身家。

葉璇轉戰內地發展後可謂風生水起，不但拍戲大收吸金力驚人，還有投資房產物業，有指她身家過億。（葉璇@IG）

不捨浪費食物 食「二手飯」引爭議

不過雖然是身家豐厚，葉璇卻依然勤儉節省，早前就有網民找出她在今年6月時拍攝的短片，內容是葉璇在某家高級餐廳內進食時，看到剛離開的鄰座客人的飯桌上有許多餸菜未食便離開，感嘆浪費可惜，因此竟然詢問侍應可否吃掉剩菜。葉璇表示因為看到很多餸菜放在桌上沒有被動過，覺得扔掉很浪費食物，她表示：「很多地方的人連飯都沒吃飽，這樣糟蹋不好。」最後更補充並不是要鼓勵大家吃別人的剩菜，有口水就不能再吃，她的目的是想要提倡大家珍惜食物，不是要貪小便宜，而是節儉很重要。

網民表示葉璇惜食的行為很值得稱讚，身家過億的女星芣難得地還可以如此「貼地」。除此之外，葉璇生活中也有很多「慳家」行為，平常的她不時就會坐巴士或者地鐵代步，以公共交通工具代替開車，既環保又慳家，一點明星架子都沒有。

葉璇身價過億卻連「剩菜」也不捨得浪費：（按圖看更多）

+ 6 + 5 + 4

張栢芝

張栢芝曾經是娛樂圈中最吸金的女星之一，23歲時已獲得金像獎最佳女主角，年紀輕輕早已是身價甚高的當紅女星。有指她現手持多套豪宅物業，2018年還成立了個人時尚品牌，事業更進一步發展，身家豐厚。昔日的張栢芝曾經也是一個奢侈又喜歡買名牌的購物狂，但是當上媽媽的張栢芝更是成熟了不少，改掉了揮霍的習慣，生活變得十分節儉，負擔起家庭的經濟開支。她和謝霆鋒離婚後需要獨立撫養兩個兒子，現在更誕下第三名兒子，把金錢花費都投放在家庭和兒子上。

張栢芝曾是娛樂圈最吸金的女星之一，離過婚的她現在獨立撫養單個兒子長大，是能幹又美麗的女强人。（張栢芝@微博）

「廿四孝媽媽」張栢芝每天都會為兒子準備一日三餐的她，在《女人三十》節目中真實呈現她的生活日常。她經常都會親自到街市買菜，就連菜檔老闆都已經和她熟絡起來。她曾經在節目上透露因為早上的菜會打折，所以自己會一早就到街市排隊買餸，身為明星的她私下跟普通「師奶」毫無分別，還買餸邊拍片跟網友分享：「早上的街市真是漂亮，剛剛開檔，魚很新鮮！」

張栢芝更會在市場相熟的嬰兒服裝攤檔置入小兒子的衣服，她認為寶寶的成長速度驚人，買名牌服裝會浪費錢。張栢芝不時也會和兒子們逛百貨公司或者超市，然後坐地鐵回家，私下的她很少一身名牌，甚至還會逛平民品牌，遇到粉絲除了親切合照還會閒聊家常，是圈中難得的貼地女星。

張柏芝私下經常行街市和買平價衫：（按圖看更多）

+ 3 + 2

邱淑貞

曾經在90年代讓不少男生傾慕的女神邱淑貞，自從嫁給IT時裝集團主席沈嘉偉後就隱退幕前相夫教子。當全世界都以為邱淑貞過著豪門闊太的奢侈生活時，她卻過得十分低調樸素。邱淑貞和沈嘉偉共同持有60%的公司股份，身家至少有數10億，但是私下的她卻非常節儉，身上穿的大部分都是自家公司的服裝，不熱衷追求名牌。邱淑貞天不時被媒體拍到素顏逛超市購買日用品，還會到連鎖藥房購買平價護膚品，凡事都親力親為，是個精打細算的「慳家闊太」。

女神邱淑貞自從嫁給IT時裝集團主席沈嘉偉後就隱退幕前相夫教子，身家至少有數10億，但私下生活卻十分節儉。（yuetyuetxx@IG）

除了在日常生活節儉之外，學佛的邱淑貞也會用佛家學說教導女兒如何看待金錢和物質，她經常都會教導女兒知足常樂的道理：「生命中有很多東西都不是很重要的，例如物質，存在慈悲心和做到生活和諧，比其他都來得重要。」自小在華富邨長大的沈嘉偉，雖然如今已是時裝集團主席，卻知道一切得來不易，不揮霍侈奢。沈嘉偉不時就會和邱淑貞帶女兒一起到平民茶餐廳用餐，吃一碗數十元的地道魚蛋粉。只要內心富有，平民美食也可以比起鮑參翅肚更快樂滿足。

學佛的邱淑貞經常教導女兒不要被物質生活所迷惑，慈悲心和生活和諧比其他都來得重要。（yuetyuetxx@IG）

除下了明星光環，其實女星們都只是普通人一個，即使沒有豐厚身家，快樂和健康也不一定要金錢物質才可擁有的。美國健康食品Pure Capsule創辦人Scott Christ就撰寫了一篇文章，列出10個能夠能讓生活更快樂和長壽的簡單方法。

10個能夠能讓生活更快樂和長壽的簡單方法：(按圖看)