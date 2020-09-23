49歲男藝人及前TVB娛樂新聞主播林子博，與妻子董燕君（Shirley）結婚接近17年，多年來一直相當恩愛。然而，一個罕見疾病幾乎擊垮這幸福的一家人，命運多舛，林子博與患癌妻携手抗病的經歷賺人熱淚……

林子博是前無綫主持、主播及演員。（boblam007@FB）

林子博妻子患癌加失業雙重打擊 四周奔波籌昂貴醫藥費

前無綫主持林子博與太太董燕君於2003年結婚，育有一子一女，一家四口幸福美滿羡煞旁人，然而時乖命蹇，忽然一道晴天霹靂「擊中」他們一家人。妻子在去年確診患上極罕有癌症「平滑肌肉瘤（腹腔）」第四期，檢查後發現癌細胞已經擴散到肝臟、肺部等身體内不同器官，而林子博突然不獲無綫電視續約，太太生病加上失業的雙重打擊，讓他陷入人生最低潮。

林子博與太太育有一子一女。（boblam007@FB）

林子博一家四口幸福家庭照：（點閱下圖）

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原本是屬於兩個人的愛巢，卻剩下林子博一人獨撐大樑，照顧家庭的重任一下子全部壓在了他的肩膀上。太太治療癌症的醫藥費要價不菲，每月服用的標靶藥要價2萬元，林子博不敢懈怠，周圍奔波工作賺取生活費。另一邊廂，得知患病噩耗的太太董燕君必須默默承受巨大的病痛，因病經常感覺眩暈，不停嘔吐及腹瀉，全身骨痛，甚至頸部腐爛，她也因體力不支導致無法工作。再加上難以形容的心理壓力，讓她一度十分憂鬱及灰心，據悉覺得自己隨時會離開人間，甚至將銀行及社交媒體帳號的密碼全部告知丈夫林子博，深怕隨時有任何不測……

林子博太太去年患上罕見癌症。(shirley.tung.9@FB）

雖然前路艱難，不過夫妻二人決定勇敢公開病情，在家人陪伴及旁人的幫助下林子博太太董燕君積極抗癌，更在去年底完成了半年的化療療程，病情得到控制。誰料今年8月，因病情反覆董燕君再度入院，幸好留院數日後終能出院。她在社交平台上分享這次入院治療，雖然對病情並沒有太大幫助，但至少緩解了痛楚，她知道醫生已經盡力，縱使無助感很重，但明白很多東西都要靠自己！

林子博與太太結婚接近17年 愛情超越生死

林子博與太太相伴17年，感情牢固。（boblam007@FB）

林子博夫婦結婚至今已17年，妻子不幸患病，兩人曾有過爭吵，亦經歷過充滿負能量的低潮期。但是他們仍然願意携手面對病魔，相伴左右走上抗癌之路，林子博對妻子不離不棄、無微不至的照顧令人感動。這份至死不渝的愛情無比珍貴，真正體現了結婚誓詞「無論富或貧、健康或疾病」都會守護對方的初衷，忠貞不渝。想必世間最動情的告白，就是長長久久的陪伴。

未來還有很多事情，我們要一起去經歷。

林子博愛護太太不離不棄，真正體現了結婚誓詞「無論富或貧、健康或疾病」都會守護對方的初衷。(林子博-我們這一家)

林子博感激人間有情：圈中人雪中送炭 汪明荃送月餅藏鈔票

「一方有難，八方相助」，林子博與患癌妻面臨困境的情況經過廣泛報導，引起大眾關注，不少圈中人士紛紛雪中送炭，不少名人包括馬浚偉、張衛健、鮑起靜、江美儀、方中信等都伸出援手。林子博透露古天樂是第一個找他的人，不但介紹醫生給他，還安排角色讓他參演，讓其深受感動。此外，「阿姐」汪明荃更趁中秋節送月餅給林子博，暗藏用報紙包裹住的一叠千元鈔票，希望能解決他們家庭的燃眉之急。林子博曾接受訪問時坦言，讓自己堅持走下去的動力除了家人之外，還因為感受到周遭人給他的愛，對於外界的一切幫助與善心，他都心存感激。