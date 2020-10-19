鍾欣潼（阿嬌）近日現身小紅書，身材及髮型再次成為網民與粉絲關注的焦點。阿嬌雖然天生擁有清秀靚麗的五官，然而時胖時瘦的身材以及「獨特」的時裝品味，讓她被封為「時裝車禍」女王。近日傷後復出的她剪去秀髮，以清爽的短髮造型示人，加上隨意的衣著，再次惹起劣評被指如大媽！

鍾欣潼（阿嬌）近日現身小紅書，39歲的她被指「走樣」不少?（鍾欣潼@微博）

鍾欣潼（阿嬌）傷後復出 造型「老土」身材又胖了

鍾欣潼（阿嬌）早前在内地拍攝新劇期間，不幸在酒店房内發生意外，頭部撞向雲石邊傷右眉骨，傷口達6cm長，最後需要縫上數十針，慘破相留疤痕。不過鍾欣潼剛傷癒便積極復工，拍攝美容教學短片，精神狀態似乎恢復得不錯！

▼▼▼鍾欣潼（阿嬌）意外留下3吋長「蜈蚣疤」▼▼▼

然而最新短片中鍾欣潼（阿嬌）剪去秀髮，以短髮新造型示人，在化妝加上濾鏡下，她的眉骨幾乎看不出傷痕，然而新裝扮卻劣評如潮，面部圓潤的她似乎肥了不少，身材也變得腫脹，只能靠寬鬆衣物遮擋，被網民嘲笑「好像大媽」、「怎麼胖了這麼多」、「脖子好粗」等，眾人嘴下不留情似乎對阿嬌新形象十分不滿。

阿嬌最新亮相被批評身材圓潤，又胖了許多。（鍾欣潼@小紅書）

▼▼▼鍾欣潼（阿嬌）傷後復出被批評「大走樣」▼▼▼

鍾欣潼（阿嬌）雖然五官標緻可人，然而她的身材卻一直忽胖忽瘦，容易腫脹的四肢成為她被攻擊的缺點，加上經常身穿難以駕馭、造型奇特的服裝，多年來一直被人嘲笑是「時裝車禍」的代表人物，更有網民笑言：「應該得罪了造型師！」

▼▼▼鍾欣潼（阿嬌）驚嚇時裝車禍回顧▼▼▼

+ 13 + 13 + 13

▼▼▼鍾欣潼（阿嬌）身材最瘦時期回顧▼▼▼

+ 7 + 7 + 7

受下半身肥胖困擾？可能是水腫問題！

鍾欣潼（阿嬌）向來都被指「腿粗」，如今更疑似放棄減肥，一向身材忽胖又忽瘦，絕對是女明星的大忌！下半身肥胖是不少女生的問題，這種狀況在久坐不動的上班族身上尤其常見，下半身總是容易水腫，身體像是漲大一個碼，讓人深受困擾！想要擁有一雙纖細的美腿，首先要瞭解導致下半身水腫的原因！

什麼原因引致水腫？（taylor hernandez/Unsplash）

▼▼▼【引起水腫的4個原因】▼▼▼

+ 2 + 2 + 2

▼▼▼【消除水腫的4個小方法】▼▼▼