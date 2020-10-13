日本女星新垣結衣、石原里美和北川景子，誰人才是最美？世上對美麗定義，並不存在一個絕對的標準答案，每個人的審美觀和喜好都不一樣，因此難以一致地評定一個人的美醜，單單是男生和女生的審美觀就可以有截然不同的差距，通常男生認爲的美女，女生都難以理解？

早前日本富士電視台綜藝節目《ホンマでっか！？TV》就特地進行了一個街訪，調查到底男生和女生之間的審美眼光有多大差距。節目組分別拿出2組6張長相不一的照片，並讓100位男生和100位女生分別從6張照片中，選擇出心目中認為最好看的「俊男美女」，結果出乎意料之外，男生的選擇和女生的選擇大相徑庭，男女眼中的俊男美女可以説是完全不同類型，節目還邀請了專家來分析爲何男女之間的審美觀有天淵之別。

日本節目《ホンマでっか！？TV》進行了街訪調查，分析男生和女生之間的審美差距。(節目截圖）

男生和女生眼中的「美女」差很大？

街訪結果顯示，在100位女生當中，有43位選擇了6號，而在100位男生當中，則有40人選擇了2號，單看照片判斷，這兩位最多人挑選的女生完全是兩個風格迥異的類型，女生選擇的6號屬於五官立體深邃的混血兒美人，而男生選擇的2號則是甜美斯文的鄰家女孩類型，由此就可以看到男生和女生眼中的「美女」有多不同。

受訪的100位男生和女生需要憑著第一印象選出一位心中認爲最漂亮的美女。(節目截圖）

日本印象評論學家重太美雪根據調查結果分析表示，女生看美女的標準，主要是看眼神和鼻子這些比較先天性的特徵。此外，心理學家植木教授則表示，很多女生都會傾向喜歡臉部左右對稱的女生；而男生看美女則會連對方的神態、眼睛和笑容也一併計算，主要就是看重整體給人的感覺，最有趣的就是男生竟然喜歡面相不對稱的女生，認爲這樣會比較有魅力，而且更容易留下印象。

日本街訪中男女眼中「美女」結果令人意外：

其實從這個調查結果，也反映了日常中身邊男女的審美觀。男生普遍會喜歡笑容甜美，給人親切感的女生，因爲這樣更加容易親近，他們眼中的「Girlfriendable」就是這種鄰家女孩。好像在日本每年舉辦的網絡票選「男生心中的理想女友」中，新垣結衣、綾瀨遙、有村架純和石原里美這些「可愛甜美型」的女星就經常排頭位，反觀女生則是注重五官和比較精緻的美感，在「最想成爲的女星臉孔」的排行榜中，北川景子就經常被女生點名奪冠。

女生和男生眼中最美的日本女星大不同：（按圖看更多）

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男生和女生眼中的「俊男」差很大？

受訪的100位日本男生和日本女生從這6名男生中選出一位心中認爲最帥氣的型男。(節目截圖）

除了選出美女之外，節目組同時也讓受訪者從6位男生中選出顔值最高的型男，結果不出意料，男女的選擇截然不同，1號男生獲得了55位女生的喜愛，而6號男生則獲得了42位男生的票。

日本街訪中男女眼中「俊男」結果令人意外：

心理學家植木教授表示日本女生眼中的帥哥普遍都是具備乾淨、可愛的氣質，因此長相都會偏向秀氣，坦白講女生就是喜歡「鮮肉」味道，例如最受日本女生歡迎的男星，就有山崎賢人、吉澤亮、竹内涼真、佐藤健等等。但是日本男生心目中好看的男生，必定要具備男人味，而且雙目有神，最好帶點不羈的「壞男孩」模樣，例如木村拓哉、小栗旬、山下智久等等。

女生和男生眼中最帥氣的日本男星大不同：（按圖看更多）