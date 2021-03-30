新垣結衣被封理想女友4年奪冠　9大完美女友特質最能讓男生心動 ?

撰文： 陳思霖 最後更新日期： 2021-03-30 19:30

新垣結衣｜日本網站Oricon 2021年「最理想女友」排行榜出爐！第14屆「最理想女友」冠軍依舊由擁有「國民老婆」之稱的新垣結衣奪下，連續4年蟬聯冠軍寶座。「最理想女友」排名每年由500名不同年齡層的男士票選得出結果，可見新垣結衣在男生心中的「老婆」地位難以動搖！

32歲的新垣結衣擁有清純又甜美的美貌，在無數男生心中擁有無可動搖的女神地位。（aragakiyui_fanspage＠IG）

為何男生都愛「結衣BB」？

32歲的新垣結衣雖然已經踏入輕熟女的年齡，可是她清純甜美的臉孔，依舊充滿著少女味，從出道至今人氣一直有增無減，在男生的心目中更是無可替代的女神，難怪能夠連續4年蟬聯「最理想女友」排行榜單的冠軍！到底新垣結衣為有在男生眼中可以穩坐多年「女友」地位？

新垣結衣出道不久便以一套經典純愛電影《戀空》一炮而紅，在電影中的她，留著烏黑如瀑布搬的長直髮，穿上純白色的水手裝校服；清純的臉孔配上清澈純真的眼神，每一個表情動作都能讓男生心猿意馬，特別是她那雙如小鹿般靈動又水汪汪的大眼睛，一個眼神就能勾起男生的的保護慾。除此之外，新垣結衣溫暖又純真的笑容也是她的必殺技之一，給人平易近人的感覺，有男粉們更特意將她的笑容取名為「Gakki smile」，可見她在男性中的人氣有多高。

新垣結衣因為電影《戀空》中清純的高中生嘉美而一夜成名，成為眾多男生心中的「夢中情人」。（《戀空》劇照）

▼▼▼【新垣結衣出道多年清純外貌依然十年如一日？】▼▼▼

「國民老婆」滿足了男性對完美女友的幻想

除了清純學生妹的角色之外，新垣結衣也嘗試過不同類型的角色，而當中最受歡迎的必屬《逃避雖可恥但有用》中的契約嬌妻一角，她在劇中溫柔善良卻又不失可愛，打理家務和細心照顧丈夫，是所有男人心中最理想的老婆藍圖，試問有哪個男生不希望下班回家看到漂亮又溫柔的嬌妻在等待自己？她的形象角色滿足了男性對未來另一半的美好幻想，「國民老婆」的名字也是穩如泰山。

新垣結衣在《逃避雖可恥但有用》中的契約妻子是男生心中理想的老婆模範。（hamadahideaki@IG）

但是放眼現實生活中，的確很難看到像新垣結衣這般完美的女友，這也讓新垣結衣的女神形象更加神聖不可侵犯，那麼回歸現實，男生們對另一半的要求又是什麼呢？台灣交友網站《派愛族》就公開了男生票選出的「最理想女友的9大特質」，只要具備以下這9個條件，便足夠讓男生想把你娶回家！新垣結衣也有第一位令男生心動的特質？

▼▼▼【男生眼中「理想女友」的9個特質，美貌和身材竟非最重要？】▼▼▼

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