吳千語和傅穎原來是好閨密？ViuTV劇集《熟女强人》播出後掀起了熱烈的討論，吳千語和傅穎也因劇集結為好友，更在網上大曬閨密情。緣份是很奇妙的東西，有時候認識不久的朋友，可能比起認識多年的閨密更有默契。或許一個知心好友並不能用時間來衝量，但原來友情也有「7年之癢」，捱得過去才叫真正朋友？

ViuTV劇集《熟女强人》早前播出後掀起了熱烈的討論，故事主要透過7個女生的故事去探討一些大膽的女性議題如「雪卵」、「同性戀」、「性上癮」、「換妻」等。當中吳千語和傅穎就是擔任「同性戀」的主角，兩位更因爲這套戲而拍出真感情。

吳千語和傅穎在ViuTV新劇《熟女强人》中展開一段「同性戀」，更有親嘴的戲份。（傅穎微博）

吳千語和傅穎過去在娛樂圈很少有交流，但是因爲這套《熟女强人》讓她們成爲了知心好友，戲裏戲外感情一樣要好。吳千語和傅穎因為拍戲而一拍即合，朝夕相對下對彼此的了解增加了不少，更發現大家興趣愛好相同，因此成爲了無話不談的知己。吳千語和傅穎認識的時間雖然不長，但卻異常有默契，單靠一個眼神，就知道對方想要什麽，她們兩人更合拍了一條短片名爲「我和閨密之間的默契是如何產生的」，證明她們日常中不用言語就懂得大家，正正就是「心有靈犀一點通」。

吳千語和傅穎因爲拍攝電視劇《熟女强人》一拍即合，成爲無話不談的知心好友。（傅穎微博）

▼▼▼【吳千語和傅穎拍出真感情?】▼▼▼

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吳千語和傅穎在這個複雜的娛樂圈，能夠沒有猜忌而單純地因爲喜歡對方而成爲好友，更是難能可貴。吳千語也在微博上傳了和傅穎，穿閨密裝跟著音樂做動作的可愛片段，最後吳千語還自然地靠在了傅穎的肩上，她更留言大「曬恩愛」。傅穎更回應吳千語讚好她說：「你最美你最甜你最可愛。」，就如熱戀期的情侶一樣。

吳千語在微博上傳了和傅穎穿閨密裝跟著音樂做動作的片段，吳千語自然地靠在了傅穎的肩上，十分親昵。（吳千語微博）

了不起的陪伴，我只想這樣甜甜的黏著你。 吳千語

▼▼▼【吳千語和傅穎微博「曬恩愛」】▼▼▼

朋友也有「七年之癢」捱得過才是真正朋友？

常常聽説情侶夫妻之間有「七年之癢」，原來朋友之間也有，相信很多人都經歷過和閨密從「糖癡豆」到漸行漸遠，荷蘭科學研究組織中的社會學家Gerald Mollenhorst就進行了一項研究題目爲「人與人相遇的環境如何影響社交關係」，並對1007位好朋友們展開調查，然後7年之後再次找回同一班受訪者，發現只有604人能再次受訪。研究結果指出，在這班受訪者當中，有56%的人在和朋友認識了6到8年的期間就發生過不同程度的爭執吵架，有些更因此而疏遠彼此，最後關係破裂不再是朋友，而在7年之後還能維持友誼的卻只有30%。

研究：沒定期見面聚會是一大死因

研究更指出，要和什麼人建立友誼除了自己的選擇之外，和朋友之間定時見面聚會也很重要，因爲在7年時間内，每個人的生活都會隨著環境而改變，社交圈子也有各自的拓展，如果真的很重視對方，就要好好維繫感情：「朋友係要見架！」

▼▼▼【圈中勝過「7年之癢」 的明星閨密】▼▼▼

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資料來源：Sciencedaily