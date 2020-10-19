周星馳（星爺）是電影界無可取代的「喜劇之王」，代表作品《西遊記》、《功夫》、《美人魚》、《食神》、《少林足球》及《逃學威龍》等，成為陪伴好幾代人成長的經典喜劇，即使放到今天，依然能讓人捧腹大笑。不過天才笑匠的電影背後，原來也藏著心酸與深情，訴説著他那些未及結果的遺憾愛情。

《西遊記之仙履奇緣》是周星馳其中一套經典的電影，當中還有一段深情的台詞至今也家傳戶曉。（《西遊記之仙履奇緣》劇照）

雖然周星馳經典電影多不勝數，但是筆者最愛的依然是《西遊記之仙履奇緣》，至尊寶和紫霞仙子那段充滿遺憾又凄美的愛情，即使重看多少次依然感人肺腑，那句經典金句台詞至今依舊讓人動容：

曾經有一份真摯的愛情擺在我面前，我沒有珍惜，知道失去的時候才追悔莫及，塵世間最痛苦的事情，莫過於此。如果上天能夠給我一個重新來過的機會，我會對那個女孩子說三個字，我愛你，如果非要給這份愛加上一個期限，我希望是，一萬年。 《西遊記之仙履奇緣》

周星馳是受到萬人敬仰的喜劇之王，很多人都只看到他光彩的一面，但是如今58歲的他沒有成家立室，依然形單影隻。每次看到周星馳出現，總是能感受到他名成利就背後的那份孤獨。周星馳過去曾經有過幾段緋聞戀情，雖然他很少會談論感情事，但他的愛情世界至今依然衆説紛紜。

周星馳如今依然是「鑽石王老五」，現年58歲的他已單身多年。（Getty）

周星馳與羅慧娟傳三年地下情 《西遊記》金句道心中遺憾

有人説《西遊記》是周星馳對羅慧娟表白的電影，才會出現那句經典金句台詞，而有指之後的《西遊記之降魔篇》更是一封遲來的情書。周星馳和羅慧娟是在1988年時因電視劇《阿德也瘋狂》相識並成爲好友，當時羅慧娟已經是名氣甚高的演員，擔任劇集女主角，而周星馳只是劇中的一個小配角，1989年兩人在《蓋世豪俠》中再次合作，周星馳已經是男主角，有傳二人更因爲這部劇集而展開了地下情，即使周星馳和羅慧娟從未公開過關係，但有指兩人拍拖已經是圈中公開的秘密。

周星馳和羅慧娟在1988年時因電視劇《阿德也瘋狂》相識並成爲好友。（《阿德也瘋狂》劇照）

▼▼▼周星馳《西遊記》中的金句與羅慧娟有關？▼▼▼

直到1992年周星馳和羅慧娟的戀情傳出分手消息，分手原因有指周星馳母親是導火線，也有指是周星馳事業正值巔峰，太忙而忽略了她，分手的原因衆説紛紜。羅慧娟在2012年因爲胰臟癌而逝世，曾經一段真摰卻未有開花結果的愛情，或許也成爲了周星馳一生最大的遺憾。

羅慧娟生前曾經在接受鄭丹瑞(阿旦)《Home Sweet Home》的訪問中，説過自己從小就渴望結婚生子。有指她年輕時曾經跟當時的情人説過想要組織家庭生小孩，卻換來了一句：「神經病」，很多人猜測她説的人就是周星馳。恰巧，在周星馳的電影《西遊記之降魔篇》中，女主角段小姐就曾經對玄裝説過：「我有一個小理想，就是可以找到一個如意郎君，跟他一起組織家庭生個小寶貝，然後簡簡單單的過生活，那個人就是你。」玄裝回答了一句：「神經病。」

周星馳和羅慧娟霧裡看花的戀情最後還是無疾而終，羅慧娟最後也因病去世。多年以後周星馳在接受CCTV節目《看見》專訪時，被主持人問及感情問題並調侃他：「從前有段真摯的感情放在你面前，你沒有珍惜而已」時，他神情落寂地回應：

我就是運氣不好，假如我可以再重來的話，我就不要那麽忙了。

周星馳曾經在CCTV節目《看見》專訪中被問及感情問題，他表示自己如果可以重來，他就不會選擇工作那麼忙了。（《看見》截圖）

▼▼▼周星馳罕有談及感情事，神情傷感▼▼▼

周星馳與朱茵《逃學威龍》假戲真做 曾相愛不承認?

外界曾經傳聞周星馳和羅美娟分手原因之一，是因爲朱茵的介入。周星馳和朱茵合作過的兩套電影《西遊記之仙履奇緣》和《逃學威龍》都是經典之作，當中周星馳和朱茵在劇中有愛情線，有指現實生活中兩人也擦出愛火花。雖然兩人沒有承認過戀情，但傳出種種「相戀」蛛絲馬跡。和周星馳合作多年兼好友的導演劉鎮偉，就曾經在接受《三湘都市報》專訪的時候爆料：「那時候周星馳和朱茵在談戀愛，他們經常騎自行車來劇組」。可想而知周星馳和朱茵的戀情並不是「空穴來風」，不過有指兩人發展了3年的地下情，最後還是無法開花結果。後來朱茵在接受内地訪談節目《魯豫有約》的時候，曾經描述這段感情是她的傷痛，但也讓她有所成長。

周星馳和朱茵合作過的兩套電影《西遊記之仙履奇緣》和《逃學威龍》都是經典之作。（《西遊記之仙履奇緣》劇照）

▼▼▼周星馳和朱茵被爆料曾秘密拍拖▼▼▼

周星馳與于文鳳不歡而散? 圈外女友相守10年無名無份

周星馳和圈外女友于文鳳，被指是星爺情史中，維持得最長久的一段感情。據悉于文鳳原是周星馳的影迷，兩人在1998年因緣際會下認識，因投緣而走在了一起。2000年時二人更被媒體拍到同遊日本而傳出戀情，其後兩人也絲毫不避嫌，私下經常一起約會吃飯，但是周星馳依然貫徹一向作風，從來不會公開承認戀情，而于文鳳更曾擔任周星馳公司的理財顧問，幫助他的公司上市並手執財政大權。有傳于文鳳在周星馳身邊守候了10年，卻依然換不到一個名分，最後心灰意冷離場，更因爲財務糾紛而關係破裂，更入稟法庭控告周星馳，追討售樓佣金及顧問費達7000萬元。

于文鳳是周星馳維持得最長久的一段感情，她守候在星爺身邊10多年，可是卻依然換不到一個名分。（Getty）

周星馳擁有了眾人敬仰的地位和名利，但身邊卻沒有一個和他分享快樂的人，愛情世界孤寂。對於崎嶇不平的愛情路，周星馳早已習已為常，在專訪被問及何時結婚的他，也雲淡風輕地回答：「我現在這個樣子，你看，還有機會嗎？年齡也越來越大了。」感慨自己因爲工作讓歲月不知不覺就流逝，也錯過了人生中的很多東西：

我的印象當中好像就只有工作，突然間就發現，我現在已經是五十歲了，有些事情，我好像還沒有好好地做過。 周星馳-CCTV《看見》

▼▼▼周星馳曾經捧紅了不少「星女郎」，每位都是標緻美人▼▼▼