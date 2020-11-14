走進如《Emily in Paris》的法式時光 香港3大異國風人氣打卡餐廳

新冠肺炎疫情的關係，大家也要留在香港不能出國旅遊。對於愛美食又愛打卡的女生們，要一解旅行癮，在香港這個文化大熔爐裏，其實也有不少異國風情的好地方。只要一頓飯的時間，就如去了一趟小旅行。胃口大滿足之餘，更可拍出猶如出國旅行的大量美照！

香港其實也有不少異國風情的餐廳，同時滿足女生的胃口與打卡拍美照的欲望。（joman316@IG）

純白歐陸風情：Billow Bar Seafood Bistro (小白鷺餐廳)

位於大埔的白鷺湖互動中心的西式餐廳「Billow」一開幕以後，旋即成為網上討論度數一數二的高的人氣打卡必去餐廳。Billow以湖邊小屋的設計為概念，使用了純白色和木系為主色調，整體裝潢走歐陸的建築風格。在餐廳的四周可以看到很多歐式建築，例如在大門和窗戶都能看到圓拱型設計，帶著濃濃的古典氣息。窗外景色恬靜怡人，更不時可見小白鷺三五成群的在湖上戲水，仿佛置身於歐洲湖邊一樣，十分寫意。

很多女生都會選擇靠近落地玻璃窗的位置，一邊飽覽小白鷺湖的優美風景，一邊享受著美食。（joman316@IG）

走進餐廳內，很多女生都會選擇靠近落地玻璃窗的位置，當然這個位置十分搶手，晚到一點就很難等到了。坐在落地窗前，可以飽覽小白鷺湖的優美風景，享受著美食，過一個充滿生活情調的下午，而且這個位置打卡光線充足，拍出來的照片格外漂亮。

▼▼▼【Billow最熱門打卡位置】▼▼▼

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Billow Tea Set賣相味道俱全，甜品款式多，滿足女生打卡與甜品慾望！(billow_bar.seafood.bistro@IG)

另外餐廳的食物也非常用心，主打多國菜，每個菜式都色香味俱全，還會精心擺盤，最適合喜歡打卡美食的女生，除了主食之外，甜品賣相精緻到會讓女生少女心爆發，美得像一幅畫令人捨不得吃。不過要留意的是餐廳最近進行裝修，將會在11月11日才重新開放，建議前往之前先致電查詢。

▼▼▼【Billow白鷺餐廳打卡美食】▼▼▼

大埔的小白鷺湖互動中心Billow Bar Seafood Bistro。（sarahleats@IG）

Billow Bar Seafood Bistro

地址：大埔滘紅林路2號白鷺湖互動中心地下B號舖

電話：2657 6628

▼▼▼【同場加映：全香港最上鏡的泳池？＝＝＞3間異國風特色Staycation酒店推介 絕美打卡位如同置身摩洛哥?】▼▼▼

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法式浪漫花海：Maison ES

最近美劇《Emily in Paris》在Netflix熱播，讓大家對於法國人愜意的生活方式十分嚮往，既然不能出國，不如就在香港尋找一絲法國的氣息吧！位於灣仔星街的Maison ES就是其中一間備受讚譽的法國餐廳。

餐廳以法國浪漫的花店為藍圖，走到門口會以為這是一間唯美的花店，鮮艷奪目的色彩拍照拍到到手軟。（tsangmeimei@IG）

走在灣仔遠離煩囂的星街，相信所有女生都一定會被Maison ES的門口裝潢而吸引。即使不進入餐廳，單是在門口已經可以「謀殺」不少菲林，讓你猛按下快門。Maison ES以法國浪漫的花店為藍圖，單看門口就像是一間唯美的花店，清新脫俗的法式氣息撲鼻而來，宛如一下子穿越到了法國街頭。不過走進去卻是別有洞天，裡面是一間擺設和環境也讓人驚艷的法國餐廳，到處都佈置了充滿懷舊氣息的傢俱和裝飾，當中最吸睛的就是位於餐廳中心的鮮花酒吧，兩塊巨型的圓拱形玻璃鏡吸睛非常，是來到必拍的打卡位！

▼▼▼【Maison ES最熱門打卡位置】▼▼▼

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餐廳還會貼心地為當天生日的客人準備好蛋糕，當然要提前預約。（maison_es@IG）

既然是正宗的法國餐廳，食物的味道和賣相自然帶有法國菜式的風格，不過餐廳主廚還融合日式和亞洲的味道，更加切合香港人的口味。但是來到了法國餐廳，自然就要「入鄉隨族」，化身學《Emily in Paris》的女主角，體會一下法國菜悠閒的慢板節奏，更適合情侶或朋友坐下來慢慢聊天，或是打卡影相，享受當下的法式時光。餐廳浪漫至極又美輪美奐的裝潢，更吸引不少女生特意在此舉行生日派對，還有婚宴服務，要好感受一下法式風情的女生，就絕不能錯過！

Maison ES位於灣仔著名的星街，是一間備受讚譽的特色法國餐廳。（maison_es@IG）

Maison ES

地址：灣仔星街1A號地舖(入口位於電氣街)

電話： 2521 8011

意大利古典時光：Sabatini

介紹完法國菜，這次就為大家介紹同樣深受「港女」們喜愛的意大利餐廳Sabatini。Sabatini最初於1954 年在羅馬開業，全球再開設的第二間分店，位於帝苑酒店之內，還入選了2018年福布斯的「Top100 Tables」，極具名氣與實力！想要一嚐正宗的意大利菜，就不能不到此朝聖。想要一嚐正宗的意大利菜，就不能不到此朝聖。

Sabatini餐廳内有設計懷舊的小角落，隨便一拍都充滿復古感覺。（小紅書）

Sabatini不但菜式充滿地道的意大利風味，就連餐廳的裝潢也散發著羅馬式的古典氣息，內裡佈滿壁畫、油畫佈置，加上別具特色的圓拱型橫梁、地磚、枱布及小擺設都，踏入餐廳仿若置身意大利一樣，十分有格調。任意的一個角落，都可以成為絕美的拍照背景。微黃的燈光，加上古典的意大利氛圍，令每一張照片都充滿著濃濃的復古味道。值得一提的是，Sabatini是fine dinning餐廳，對衣著有一定的要求，女生又有一個扮靚的理由，化個靚妝，穿上漂亮的裙子和高跟鞋，盡情去拍美照吧！

▼▼▼【Sabatini最熱門打卡位置】▼▼▼

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Sabatini是正宗的意大利風味，不用出國旅行也吃到最地遁的風味，吃貨女生不容錯過！(rghk.com)

綜合網絡的食評，Sabatini最熱門的菜式就是羊架和招牌意大利扁意粉，還有每次都必須嘗試的皇牌甜品聖安娜餅和拿破崙，紛紛表示是會讓女生一試便愛上的甜品。不少女生都會選擇提前訂位在這裡吃生日大餐，因為餐廳晚餐時間都會有駐場Live Band表演，可以專門為生日的你獻唱一曲，度過一個難忘又充滿意式風情的生日。

意大利餐廳Sabatini深受香港女生的喜愛，餐廳還入選了2018年福布斯的「Top100 Tables」。（eatplaylove_n_more@IG）

Sabatini Ristorante Italiano地址：尖沙咀麼地道69號帝苑酒店3樓

電話： 2733 2000

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