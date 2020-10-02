吃素也要吃得很文青？近年來全球掀起素食文化，素食風終於席捲香港，許多主打素食料理的餐廳亦如雨後春筍般冒起，愈開愈多。各式料理千奇百怪、應有盡有，就連餐廳裝修也花盡心思，十分講究，吸引女生們前去一探究竟，品嚐「走肉」美食！

YEARS素年：純白日系風

「YEARS素年」裝潢走清新日系風格。（years.hk@IG）

位於深水埗的日系純白素食餐廳「YEARS素年」，木質及純白裝修給人明亮透淨的感覺，日系風格的裝潢充滿溫暖和親切感，置身其中再享受一流美食絕對是舒壓的絕佳去處！別以為吃素就是只得水果蔬菜了無新意，「YEARS素年」的素食菜式相當多元化，糅合了不同國家的美食與素食元素，主打菜式包括黑松露蘑菇漢堡包、日本定食，還有「冬陰意大利飯」、「四川擔擔意粉」等創意料理，當中由大豆、小麥等製成的植物性「肉類」的仿真程度極高，讓人懷疑是否在吃真肉，食客都百分百好評！

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齋啡 VegoCoffee：純素咖啡館

「齋啡」提供多種外觀精緻的純素蛋糕。（vegocoffee@IG）

以純素甜點聞名的咖啡館「齋啡 VegoCoffee」坐落於佐敦，店内提供各種各樣的純素蛋糕、蛋撻、墨西哥卷等，食物賣相十分吸引，很適合影相打卡。另外，店内還提供其他素食食品售賣，喜歡素食的朋友不妨一試。咖啡館裝修同樣以木系簡約風為主，加上乾花點綴給人療癒感覺，彷彿置身另一靜謐國度。與三五知己來到，一邊聊天，一邊品嚐咖啡、輕食與甜品就最適合不過。

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INFINITI C By October：優雅藍色無麩質蛋糕

「INFINITI C By October」主打藍色調。（infinitic_october@IG）

素食喜歡藍？這間素食餐廳主打超夢幻的藍色調，從裝潢到美食統統帶有幽暗淡雅的藍色，讓整個店舖帶有一股神秘色彩。最令人驚喜的是店内提供多款自家製的無麩質蛋糕外形精緻美觀，還有生酮蛋糕十分適合減肥人士，讓進食者零負擔及罪惡感！另外，該店還提供精緻拉花的水果奶昔、無麩質貝果等，無論是擺盤還是口味都能給人驚喜，相信定能滿足一眾女生喜歡「打卡」的慾望！

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