在内地有著「中國好閨密」之稱的楊冪和唐嫣曾經是親密無間的好姐妹，但如今已成陌路人?女生的友誼世界好像比男生的總是脆弱得多，前一秒是形影不離的閨密，下一秒就可以反面不認人。現實中如此，在複雜的娛樂圈更是如此，女星的友情總是經不起考驗，就像電視劇一樣峰回路轉。

「有唐嫣的地方就有楊冪?」

在内地有著「中國好閨密」之稱的楊冪和唐嫣，曾經是親密無間的好姐妹，她們兩人的友誼從還是娛樂圈小花的時候開始。二人在2009年拍攝電視劇《仙劍奇俠傳3》的時候一拍即合並成為了知心好友，戲外感情也十分親密，甚至她還是第一個知道楊冪和劉愷威相戀的人，私下無話不談。在2014年楊冪的婚禮上，唐嫣也是楊冪指定的唯一伴娘，這對姐妹花當時在娛樂圈更是一時佳話，有一句話形容她們：「有唐嫣的地方就有楊冪。」

楊冪和唐嫣曾經是情同姐妹的好閨密，更被成為「中國好閨密」。（微博@ba哥專用）

▼▼▼【楊冪和唐嫣曾經情同姐妹】▼▼▼

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不過不知從何時開始，楊冪和唐嫣漸行漸遠，昔日的好姐妹即使同場也零交流，變成了最熟悉的陌生人，兩人從配角一起陪伴走到當家花旦，因相知走到了一起，卻有指是因為名利而變成陌生人，導致兩人友誼破裂的原因也眾說紛紜。

楊冪和唐嫣疑不知為何漸行漸遠，即使同場活動上也零交流，照片上「一東一西」。（VCG）

▼▼▼【楊冪和唐嫣同場「面阻阻」?】▼▼▼

楊冪和唐嫣工作上成勁敵友情不再?

有網友分析表示當時唐嫣先拍攝了電視劇《何以笙簫默》獲得了不錯的收視成績，楊冪公司則打鐵趁熱，拍攝了《何以笙簫默》的電影版，兩人也不斷被大眾拿來比較，另外也有傳出2015年的時候，黃百鳴公司打算籌拍《賞金獵人》，女主角可以跟韓星李敏鎬合作，導演看中了楊冪和唐嫣，最終卻由唐嫣勝出取得角色，之後陸續傳出唐嫣和楊冪工作團隊互相爭微博熱搜第一，唐嫣工作室更突然在微博轉發了一篇批評楊冪演技的文章，引起了網友熱議，事後唐嫣工作室雖然解釋是帳號被盜，卻沒有人相信，更讓兩人友誼變質的傳聞越傳越烈。

直到唐嫣和男星羅晉結婚，閨密楊冪竟然表示因爲檔期問題沒有出席，加上唐嫣復出之後，兩人多次在活動上見面卻沒有交流，在微博上也不見了昔日甜蜜友好的互動，而現在楊冪微博最常看到的好友合照反而是Angelababy和倪妮，即使她和唐嫣同場也沒有合照，這些都讓她們友情破裂的説法更加疑雲重重。

有指唐嫣和楊冪因爭名氣而導致感情變質，因此有網友取笑她們是「塑料姐妹花」，名副其實的假閨密。（微博@楊冪、唐嫣）

▼▼▼【楊冪和唐嫣分別各有各的閨密團】▼▼▼

身處娛樂圈的女星們難免存在競爭，特別是正處於大紅大紫的女星，難免也會爭奪上位和搶資源。圈中不少女星稱是好朋友、好閨密，可是娛樂圈的友情重量到底有多少？有時候輕易一個誤會或者傳言就可以讓彼此心生嫌隙，昔日的友誼也因此而消逝。

▼▼▼【曾是好閨密的女星最後卻反目成仇?】▼▼▼

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哲學家亞里士多德：人類並不需要有很多朋友

經常都聽説「朋友不需要多，知心的一個就夠」，古希臘哲學家亞里士多德在著作《尼各馬科倫理學》（Nicomachean Ethics）中就把友誼歸類為三種類型。根據書中所言，當中只有「一種」朋友，才是人生中真正值得珍惜，可以真心互相支持和成長的伙伴。你身邊也有真正的閨密嗎?

▼▼▼【友誼可分為3種類型】▼▼▼

亞里士多德表示人類並不需要有很多朋友，因為要與很多人一起分享喜怒哀樂是不容易的事情，如果有太多的友誼，就會很容易在忠誠上產生衝突，變相每段關係都不能深入發展，因此最明智的做法，就是從這些朋友中篩選出你認為值得你付出真心的友誼，並需要定期聯絡和持續的交流，才能維持堅固的友誼關係。