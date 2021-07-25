惠英紅、王浩信、姜皓文主演的《刑偵日記》懸疑推理劇集熱播，姜皓文在劇中飾演患有躁鬱症的「刑偵之父」聶山，追查老婆的死因，角色演繹煎熬與痛苦，感情收放自如，演技令人折服； 雖然「黑仔」外表粗獷，但面對太太殷寧（原名金慧英）卻柔情似水，不時放閃。



姜皓文於《刑偵日記》中再次展現爐火純青的演技，再獲觀眾大讚。(《刑偵日記》劇照)

姜皓文出道三十多年，從亞視不太起眼的演員做起，到拿下金像獎男配角，再憑著電影《翠絲》中破格的演出揚名海外，他的演技和努力備受外界認可，更有「民間影帝」的美譽。雖然黑仔外表是個粗獷鐵漢，但面對太太殷寧（原名金慧英）卻柔情似水，是名副其實的「愛妻號」，不時放閃大方展現深情肉麻一面。

姜皓文（黑仔）和太太殷寧相愛多年，至今感情依舊甜蜜如初。（black_gorgor@IG）

姜皓文（黑仔）和太太殷寧早在1997年已經認識，至今兩人已經相守20多年，在去年二人的結婚21周年紀念日，姜皓文就在Instagram上載甜蜜合照慶祝，還附上了一段甜蜜感言，表示往後會繼續珍惜和保護老婆，手牽手到老，情真意切，讓人感動。

以年份來說21年是香醇的，今天是我和美人結婚第21個年頭，大家一起相處的日子超過25年了，囘想過去我們一起的經歷，都令我們學會更懂得對方，更懂得珍惜眼前的一切一切，就算前面有高低起伏，或是坦蕩康莊，我都要照顧好美人，爲你擔當一切，一直拖緊老婆的手，健健康康、開開心心地一起繼續走到永遠永遠。

姜皓文(黑仔)與太太殷寧不時恩愛放閃。（black_gorgor@IG）

姜皓文（黑仔）曾和太太「火星撞地球」 從磨合中學習成爲更好的人

姜皓文(黑仔)和太太殷寧經常都在Instagram放閃曬恩愛，不要看兩人甜蜜如漆，原來兩人戀愛初期就如「火星撞地球」。有指姜皓文從小父母雙亡，年紀輕輕就住在青少年宿舍，自小就要獨自承擔生計，不少工作都做過，吃了不少苦頭，也因此練就了堅毅不屈的精神。

後來因緣際會下進入了亞視做臨時演員，並參加了第一屆的《電視先生選舉》而簽約出道。入行幾年姜皓文一直不溫不火，之後認識了當時亞姐出身的殷寧，兩人互生情愫，個性執著又直率的殷寧和脾氣容易暴躁的姜皓文，一吵架就猶如「火星撞地球」，性格相衝的他們在拍拖初期不時小吵大鬧，更曾經一度要分手收場。

據悉一向喜歡接受挑戰又不服輸的殷寧，不願就此放棄這段感情，在經歷過無數次的爭執磨合之後，從中學習和成長，漸漸成爲姜皓文最强的後盾，經過四年的磨合，最後決定步入婚姻，成爲廝守一生的夫妻。

姜皓文（黑仔）和太太殷寧二十多年感情歷經風雨，至今依然不離不棄守在彼此身邊。（black_gorgor@IG）

姜皓文（黑仔）感激太太不離不棄

雖然婚後姜皓文（黑仔）和太太依然不時會有磨擦吵架，但是太太卻一直不離不棄地陪伴在他身邊，在姜皓文憑著《拆彈專家》獲得金像獎最佳男配角的時候，他在後台不斷感激太太毫無怨言地忍受他的壞脾氣，從來不是小鳥依人的殷寧也會爲了姜皓文而讓步，她表示夫妻之間一定會有爭執，只是都在不停地學習如何溝通和磨合。姜皓文也表示夫妻吵架是不可避免的，但是最重要的是爭吵完，大家都會主動和好，不會記在心上。

我們一起能夠走過二十個年頭，太太絕對是功不可沒，我要再次承諾，一定要讓妳過得幸福、健康、開心、陪伴妳一起走到更遠更遠，多謝老婆。

姜皓文（黑仔）和太太殷寧從談戀愛到結婚都會吵架，但卻學會遷就和了解對方，不傷害到彼此之間的感情。（black_gorgor@IG）

姜皓文（黑仔）愛依賴太太 變成她的「貼身藥膏」

結婚21年，姜皓文（黑仔）和太太把吵架當作樂趣，感情依然甜蜜如初，殷寧結婚之後就淡出幕前，現在黑仔負責工作賺錢，殷寧則負責打理家裏大小事務，所有的瑣碎事情都是太太一手處理，讓姜皓文安心去追逐演員夢。太太殷寧還會經常煲湯給他喝，細心照顧他的起居飲食，而且從來不會胡亂花費，對於名牌太太殷寧更是無慾無求，減輕姜皓文的經濟負擔。有這樣爲自己著想的太太，姜皓文每當太太生日或者大時大節，都會毫不吝嗇地送大禮給殷寧，報答她多年的付出。據悉在2017年的結婚18周年紀念時，姜皓文更在馬來西亞檳城買入了一間5000呎的豪宅送給太太，要太太過得開心幸福的承諾說到做到。

姜皓文（黑仔）視太太為重要的依靠，更表示自己很喜歡拍戲的時候見到太太在場，會讓他有種安心的感覺，有時候找不到太太還會心急如焚，一有空閒時間就會陪伴太太，形影不離，就像是「貼身膏藥」。

姜皓文（黑仔）很感激太太用心打理家中事務，讓他可以無憂無慮地去追逐演員夢想。（black_gorgor@IG）

▼▼▼【按圖看】姜皓文（黑仔）和殷寧愈吵愈恩愛之道▼▼▼

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我最喜歡她跟著我去拍戲，有她在身邊不會太安靜，她是我的定心丸，姜皓文的女人是全世界最好，我很保護我老婆，沒有人可以欺負她。

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