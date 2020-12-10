性格分析｜看髮型就可以了解一個人　盤點6種髮型反映的潛在個性

怎麼有種赤裸裸的感覺？想了解一個人最有效的方法當然是彼此交談，但如果連講話的機會都沒有，是不是難上加難？沒關係！原來我們還可以靠髮型偷偷解讀個性呢！外在的髮型居然能反映出一個人潛在的個性，了解之後發現似乎很準啊！趕快來看看妳也是這樣的人嗎？

從髮型反映出一個人潛在的個性（按圖看更多）

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因為髮型是讓人第一眼就留下印象的因素，所以我們會不自覺地將自己的個性轉移在頭髮上。如果常時不時就換髮型的人，其實就代表著優柔寡斷的個性。

常對自己的髮型感到不滿，或很容易就膩，表示心裡容易不滿足，個性起伏較大，對事物的決定容易舉棋不定。另一方面也有散發出渴望被人注目的個性。在意周遭的人的想法與意見，於是經常性髮型的變化默默地透露出想迎合大家的喜好。

相反地，如果萬年都是同個髮型的人，則是代表著有著固執個性的一面！很難或幾乎不可能改變她的決定。平時對於外型較不拘束，或是對現狀很滿足的人都有維持同個髮型的習慣。

從髮型看個性是不是很有趣呢？小編默默地中了幾個的說！

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【本文獲「WISHNOTE」授權轉載，原標題：不靠交談！從髮型就能偷偷解讀女生的個性☆小編也默默中招】