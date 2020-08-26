性格分析｜食餐飯可以了解一個人　12種飲食習慣透露是否好相處

如果不帶任何異樣或批評的眼光，純粹當一個生活觀察家，會驚訝地發現，人類的吃相竟然如此豐富多變。從一個人吃東西的樣子，大概可以看出他從小到大的生活習慣好不好、生活作息有無紀律、自我控制能力強不強等等細節。。

台灣諮商心理師林萃芬在其新書《從習慣洞察人心》提到，從一個人吃東西的樣子，大概可以看出他從小到大的生活習慣好不好？譬如，重不重視環境衛生？有沒有服務別人的觀念？生活作息有無紀律？自我控制能力強不強？以及對生活的滿意度高不高？雖然看別人吃東西很有趣，不過在此要特別提醒，可別看得太用力打擾到別人吃東西的心情。

從飲食習慣了解性格秘密（按圖細閱）↓↓↓

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看看下圖，檢查看看自己符合下面多少個A型性格的行為習慣，越多行為習慣符合，就越容易出現A型性格的副作用，例如，身體或情緒都呈現緊張壓力的狀態，對工作負荷的忍耐力非常高，往往會忽略身心失衡的警訊。

按圖看A型性格的行為習慣：

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願望說出來就很難成真？心理學家這樣說…

【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題： 從一個人吃東西的樣子，看出從小到大的生活習慣！12種飲食習慣了解性格秘密】