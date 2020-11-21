【心理測驗】每個女生都是獨一無二，人人性格各有不同。外表剛強的女漢子，內心也可能是溫柔的小白兔。近期在韓國網絡上就興起了一個插畫心理測驗，從兩張圖片中找不同。人的第一直覺往往暴露其隱藏的個性與特質，而第一眼找到的錯處，正正就能揭露你的真實性格，快來測試一下吧！

你暗藏的性格特質是甚麼呢？（tvN 드라마(Drama)@FB）

人的下意識動作，背後暗藏潛在特質與性格，第一眼的目光有時候也代表了一個人潛藏的想法與個性，根據韓國網站CHERRYSTONE公佈的一項心理測驗，從兩張圖片中找到的第一個錯處，就可以測出你不為人知的真實性格，圖片中一共有五個錯處，你找到的第一個不同之處是甚麼呢？

在以下左右兩張圖片中，你第一眼找到的不同之處是什麼？

圖片中一共有五個錯處，你找到的第一個不同之處是甚麼呢？（CHERRYSTONE）

▼▼▼【韓國超準讀心插畫，立即揭開你的隱藏性格！】▼▼▼

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▼▼▼【更多心理測驗：你是哪種受歡迎女生？別人眼中最喜歡你的地方是...】按下圖查看心理測驗結果▼▼▼

每個女生都有自己獨有的性格以及耀眼之處，人人都希望自己能夠奪得眾人歡心，成為受歡迎的人。如果你還未清楚瞭解自己性格，或者想知道自己是哪一種受歡迎的女生，不妨做以下這個心理測驗，看看是否準確吧！

【心理測驗】當你經過草叢時發現一顆蛋，你直覺裏面會孵出什麼？ A:一隻小鳥 B:一隻企鵝 C:一條蛇 D:一位公主

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