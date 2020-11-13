51歲張可頤携ViuTv自製劇《暖男爸爸》回歸電視熒幕，在劇中與鄭中基搭檔演出，兩人精湛的演技加上溫暖人心的劇情大獲好評。擁有「不老容顔」的張可頤皮膚白皙嫩滑，彷彿吃了防腐劑的她凍齡美貌宛如少女，令人驚艷，劇中她也有不少熟女打扮，盡顯氣質又大方得體，讓人眼前一亮！

張可頤與鄭中基聯合主演《暖男爸爸》掀起話題。（《暖男爸爸》劇照）

《暖男爸爸》張可頤氣質輕熟女穿搭

張可頤今次在劇集《暖男爸爸》中飾演失婚女保險員羅芷明，精明幹練的她在職場上充滿專業自信的氣魄，在生活中又展現出不失溫柔的小女人一面。張可頤在劇中的衣著，大多以西裝外套及襯衫為主，展現乾淨俐落的氣勢，服裝色調柔和清新，常用米白、卡其、粉藍等顏色進行配搭，打破職場女性一貫沉悶的黑白灰主色調，更具朝氣及魅力；配合頭及肩的中長髮，透露絲絲自然的女人味，整個造型大方得體，也不會過於強勢，十分適合一眾職場女生參考！

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此外，張可頤在劇中的日常生活穿搭，同樣令人眼前一亮，衣著的顏色大多都以白色、卡其色、粉色衣服為主，顯得年輕又清新。張可頤在其中一幕穿上白色民族風上衣，下身搭配卡其休閒直色褲，再頭戴精緻草帽，以大地色系配合戶外大自然的拍攝場景，整體造型襯托得張可頤十分顯白減齡，活力又有優雅氣質！

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張可頤無懼素顔皮膚水嫩如少女 出道31年美貌依舊

張可頤曾是千禧年代無綫的「五大當家花旦」之一，雖然已經踏入五十歲，但她仍瀟灑自在地做單身貴族。出道30多年來，張可頤帶來無數膾炙人口的影視作品，留下無數倩影讓人記憶猶新。今次張可頤携在ViuTv《暖男爸爸》中穌了造型角色夠吸睛，同樣讓人為之震驚的是，張可頤無論出道初期還是現在，樣貌都沒有多大分別，美麗容顔依舊光彩照人。51歲的張可頤早前更在社交平台曬出打網球造型的照片，展現如牛奶般嫩滑的肌膚，獲得網民大讚「像仙女一樣」，凍齡美貌令人讚嘆！

張可頤在微博上分享打網球自拍照，照片中她的皮膚滑嫩透光，擁有令人讚嘆的凍齡美貌。（張可頤maggie@微博）

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