心理測驗｜唇形揭隱藏性格　心形厚唇非桃花好　嘴角下垂怕受傷害

知性女生
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【心理測驗】中國人相信面部特徵可以看出他人的人生、性格，所謂「相由心生」，不無道理，眼形可看出桃花運，痣可以看出命運，那麼唇形又代表着甚麼？

你的嘴角是向上還是下垂呢？（《沒關係，是愛情啊》劇照）

韓國人氣面相　唇形看出隱藏性格

嘴角下垂的人常給人親和力不足，有些人更特意化妝時將嘴角向上畫，有微笑唇的效果，而外國人更喜歡用化妝、甚至整形，讓自己成為厚唇，感覺更性感，但真的嘴角下垂比較惡？厚唇桃花會較旺？

韓國網站quizkorea曾分享一個有關唇形的性格分析，綜合了6大常見的唇形，你又是哪一款？覺得準確還是刻板印象？

你的唇形是如何？

1.　心形厚唇

2.　一字唇

3.　上揚唇、微笑唇

4.　上唇張開

5.　圓厚唇

6.　嘴角向下

▼▼▼點擊即看6大唇形分析，你是一見如故，還是有自戀傾向？▼▼▼

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（資料來源：《quizkorea》）

▼▼▼同場加映：韓國網絡最近流傳36色心理測驗，不只反映愛情觀，更反映你的潛藏性格，甚至身體是否健康，看穿人生現況。接近年尾，對於這年的你，有何感受？延伸閱讀）▼▼▼

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