【心理測驗】中國人相信面部特徵可以看出他人的人生、性格，所謂「相由心生」，不無道理，眼形可看出桃花運，痣可以看出命運，那麼唇形又代表着甚麼？

你的嘴角是向上還是下垂呢？（《沒關係，是愛情啊》劇照）

韓國人氣面相 唇形看出隱藏性格

嘴角下垂的人常給人親和力不足，有些人更特意化妝時將嘴角向上畫，有微笑唇的效果，而外國人更喜歡用化妝、甚至整形，讓自己成為厚唇，感覺更性感，但真的嘴角下垂比較惡？厚唇桃花會較旺？

韓國網站quizkorea曾分享一個有關唇形的性格分析，綜合了6大常見的唇形，你又是哪一款？覺得準確還是刻板印象？

你的唇形是如何？ 1. 心形厚唇 2. 一字唇 3. 上揚唇、微笑唇 4. 上唇張開 5. 圓厚唇 6. 嘴角向下

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（資料來源：《quizkorea》）

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