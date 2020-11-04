【心理測驗】韓國網絡最近流傳36色心理測驗，不只反映愛情觀，更反映你的潛藏性格，甚至身體是否健康，看穿人生現況。接近年尾，對於這年的你，有何感受？

最近的你最重視甚麼？（《當你沉睡時》劇照）

韓國網站Ktnatlanta曾分享過一個關於顏色的心理測驗，當中共36色，有淨色，也有雙色的選擇，透過選擇4個顏色，從而得出你的人生的現況，可能是憂鬱、開朗，又或是對某東西的欲望；另外，選擇顏色的先後次序，也反映着對你的重要性，愈前便愈重要，即做以下心理測驗，看看你最近如何。

不只愛情觀，身體現況及內心最需要處理的情緒都會一併測出來？

▼▼▼點擊即看36色，選出4色，並順序記下你的選擇▼▼▼

▼▼▼點擊即看測驗結果，你近況如何？▼▼▼

+ 69 + 69 + 69

▼▼▼韓國手機電量充電測試，以你習慣何時幫手提電話充電，看穿你對於愛情的渴望和性格，你又會在多少電量下充電？點擊即看測驗結果▼▼▼

+ 11 + 11 + 11

▼▼▼IKEA宜家家居，宣布與同樣來自瑞典的香氛品牌Byredo創辦人兼創意總監Ben Gorham合作推出一系列香氛蠟燭，平時一個240g的Byredo香氛蠟燭售價為HK$620，與IKEA合作當然較親民，點擊即看IKEA X Ben Gorham香氛蠟燭系列「Osynlig」價錢與13種香氣▼▼▼

+ 13 + 13 + 13

（資料來源：ktnatlanta.com）