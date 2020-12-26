【日本收納法】紙袋也要斷捨離？每次購物總會拎著一個又一個購物紙袋，相信許多人的家中紙袋越積越多，很多人都懶得整理，散亂的紙袋堆在一起既不美觀又不能物盡其用。日本女性同樣有紙袋堆積如山的問題，不過她們利用各種小妙招，順利將紙袋整齊收納，更活用紙袋創造更多收納用途，一起來參考一下她們的紙袋收納法吧！

日本掀起一股紙袋收納熱潮？（mayumi_house）

紙袋變身收納袋方法

把舊紙袋重生變身收納袋，環保又方便！（tanaka__yumiko＠ig)

每次購物都會積累下來多個紙袋，只將紙袋擺在一旁十分浪費，只需花些許心思「改造」紙袋，就能物盡其用幫助家居收納，對於居住空間狹窄的人來說，活用紙袋能騰出更多空間，讓居所看起來更舒適寬敞。即學紙袋變身收納袋方法，用來收納各種小東西的確是環保又方便！

▼▼▼【舊紙袋重生變身收納袋步驟教學！】▼▼▼

活用紙袋4招方法

每次購物都會積累下來多個紙袋，只將紙袋擺在一旁十分浪費，只需花些許心思「改造」紙袋，就能物盡其用幫助家居收納，對於居住空間狹窄的人來說，活用紙袋能騰出更多空間，讓居所看起來更舒適寬敞。

該如何利用一個簡單的紙袋呢？（kufuu_baby_shop@IG）

▼▼▼【4招活用紙袋作收納用途】▼▼▼

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紙袋收納法

堆積如山的紙袋若不經常整理，總是會擺放得亂七八糟，既不美觀又不方便使用，每次使用完紙袋可花些許時間將它們整齊排列並收納，收納紙袋的方法種類繁多，簡單又方便，快來參考一下吧！

混亂的紙袋該如何將它們整齊收納好呢？（miil_room@IG）

▼▼▼【收納紙袋的4個妙招】▼▼▼

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