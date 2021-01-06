人氣交友App Tinder公佈了2020年最熱門的聊天話題，交友的第一步就是打開話匣子，有源源不絕的話題能幫助拉近彼此的距離，增加別人對你的好感度。快來看看交友軟件使用者年度十大最熱門話題，平日不擅長聊天的朋友也大可參考一下，杜絕聊天時尷尬的dead air吧！

愈來愈多人使用交友App來認識異性，快來看看交友軟件用戶最常討論的話題是什麼吧！（Devin Avery/Unsplash）

2020年「Tinder」10大最熱門話題大公開

第十位：最受歡迎的10大Emoji表情符號

交友過程中許多人都喜歡用Emoji來回覆訊息，讓聊天內容變得豐富多彩，也能增加彼此的好感度。剛剛過去的2020年絕對是變幻莫測的一年，發生了大大小小的事件，同時也讓一些表情符號的使用率迅速飆升，一起來看看有哪些是Tinder用戶最常用的Emoji吧！

Tinder用戶最常用的表情符號是什麼呢？（Domingo Alvarez E/Unsplash）

▼▼▼【10大最受歡迎Emoji表情符號是…】▼▼▼

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第九位：Meme

「Meme」也就是網路上所謂的「迷因、梗圖」，意思是在網絡上一夕爆紅、被大量轉載流傳的人、事、物，通常都是以文字搭配圖片，用搞笑幽默的圖文形式，引起人們共鳴，同時也讓交流更豐富。在交友軟件上許多用家都會使用「Meme」增加聊天的趣味，保持新鮮感。

Meme圖已經成為網絡潮流。(網絡圖片)

第八位：女生大膽追愛

近年女性平權運動席捲全球，女性意識抬頭鼓勵更多女生勇敢追愛，在愛情中更積極主動不再擔當被動的角色。而婚姻平權的戀愛主張也持續在交友App上發酵，使用交友軟件積極建立交友圈，無論是認識新朋友還是尋找愛侶，女生都能主動踏出第一步！

女生也要大膽主動追求愛情！（Charles Deluvio/Unsplash）

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