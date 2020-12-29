Angelababy（32歲）與黃曉明（43歲）這對明星夫妻結婚5年，卻在近幾年屢傳離婚，兩人婚姻觸礁的流言甚囂塵上。近日，有知名前娛樂記者大爆Angelababy和黃曉明早已離婚，甚至表示兩人感情最初是建立於炒作的基礎上，加上近日Angelababy接受訪問時透露愛情觀語帶玄機，二人離婚的蛛絲馬跡愈來愈多？

Angelababy 與黃曉明結婚5年卻屢傳離婚。（angelababy@FB）

Angelababy與黃曉明夫妻身份名存實亡?

Angelababy與黃曉明這對夫婦曾經喜歡高調曬恩愛，不過近幾年兩人的互動逐漸減少，以「夫妻檔」亮相的機會微乎其微，甚至出席同一個公開活動都會刻意避開對方同台，外界紛紛揣測兩人夫妻身份名存實亡，離婚消息傳得沸沸揚揚。

Angelababy過去經常曬出與黃曉明的甜蜜合照。（angelababy@微博）

小時候覺得愛情是偶像劇式的，慢慢長大發現，其實愛情是會讓自己慢慢向前進步成長。 Angelababy

近日Angelababy接受搜狐娛樂的訪問，罕有提及自己的愛情觀，被問及「在不同年齡段，對於愛情的理解與感受有什麼變化」時，Angelababy這樣回應：「每個人會有自己不同的感受。小時候覺得愛情是偶像劇式的，『永遠愛你啊』，『用一輩子去愛一個人』之類的。慢慢長大發現，其實愛情是會讓自己慢慢向前進步成長。再長大又會發現，其實不單只是愛情，親情和友情都是這個世界上非常真摯的感情。」

Angelababy這番説話似乎語帶玄機，透露長大後的自己不再相信偶像劇式的愛情，亦似乎在暗示現實愛情沒有永遠，也不可能一輩子只愛一個人，雖然她沒有明確透露感情狀況，不過一番感悟似乎更能印證了她與黃曉明的感情危機。

Angelababy近日罕有在節目中透露自己的愛情觀。（angelababy@微博）

黃曉明與Angelababy育有一子「小海綿」，但自「小海綿」出生後二人就傳出感情變淡，也多次被指他們在公眾面前假裝恩愛，背後卻關係疏遠「零交流」。許多網友循著蛛絲馬跡找到黃曉明與Angelababy婚姻觸礁或早已離婚的跡象，兩人情變傳言愈演愈烈。

▼▼▼【網民指出Angelababy和黃曉明的「婚變」8大證據?】▼▼▼

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▼▼▼【同場加映：明星人前恩愛都是假象?==>明星夫妻拍真人騷為錢做假?鏡頭前大曬恩愛 現實火速離婚成諷刺】▼▼▼

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Angelababy黃曉明「童話式愛情」竟是「假戲真做」？

2015年Angelababy與黃曉明喜結連理，傳斥資2億人民幣舉辦「世紀婚禮」，動輒半個娛樂圈的藝人們前去婚禮為這對「金童玉女」送上祝福，婚禮有指一共有2,000人出席，創下明星婚禮的紀錄，兩人在鏡頭前深情款款，夫妻情深，王子與公主般的浪漫結合亦成為佳話。

妳負責許願，我負責搞笑；妳負責幸福，我負責給妳幸福；妳負責當公主，我負責疼妳愛妳寵妳。 黃曉明

然而，近日被稱為香港第一狗仔的「娛記朱皮」卻在網上大爆料，指Angelabay與黃曉明早已離婚，而兩人的感情起點竟然是炒作！「娛記朱皮」近日上傳了一段影片，並在影片中大爆料表示黃曉明與Angelababy已經離婚，接著他又爆料說兩人在一起本身是炒作，沒想到最後真的走到一起，他提及：「他們（Angelabay與黃曉明）以前是弄假成真，他們兩個的經紀人都跟我說，每天炒他們，住同一個酒店的緋聞，但是那時候我不相信，沒想到後來就真的弄假成真了。」暗示兩人爆出交往消息是雙方經紀人特意安排來炒作新聞，怎料最後變真，也有網友留言透露Angelabay與黃曉明是在青島辦理離婚手續，引發更多激烈討論。

Angelababy與黃曉明被傳已經離婚。（VCG）

所有感情都會變，只有親情不會 黃曉明

至今黃曉明與Angelabay都未回應傳聞或透露婚姻狀況，回顧過往兩人交往時不時高調放閃，黃曉明曾經透露自己的愛情觀，他表示自己「不輕易付出感情，但認定了一個人就一定會付出到底。」然而現在黃曉明卻在訪問中坦言，所有感情都會變，只有親情不會，「這世界上很多的東西，都是會變的，其實我覺得人活到最後，當你到最後你會發現，都是親情了。」讓外界猜疑他與Angelababy關係生變，此番說話是在為離婚鋪路。

Angelababy與黃曉明曾被視為娛樂圈的「神仙眷侶」。（angelababy@微博）

▼▼▼【Angelababy和黃曉明曾是現實版「公主王子」?】▼▼▼

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當年Angelababy 25歲生日時，黃曉明精心準備驚喜，不但包下餐廳為她搞生日派對，更送了一輛價值200萬的林寶堅尼跑車作生日禮物，Angelababy開心到當場流淚。兩人過去甜蜜畫面眾人都歷歷在目，如今流言四起，盛傳Angelabay與黃曉明婚姻亮起紅燈，若屬實著實讓人惋惜不已。緣起緣落，緣聚緣散，皆是天意，且行且珍惜；若最後必須面對分離，彼此留下祝福亦是圓滿的結局。

離婚都有4 大致命傷

導致離婚 婚姻破裂的原因有很多，大部分雙方都有責任。(siora18@unsplash)

到底 導致離婚的最大原因是什麼呢？經營一段婚姻並不容易，如果離對雙方都是解脫的話，這並不是一件壞事。但是如果是因誤會而斬斷一段天賜良緣就是浪費了。由哥本哈根大學(University of Copenhagen)公共健康系的Strizzi Jenna Marie教授刊登在《Journal of Sex & Marital Therapy》中的一篇研究中就列出了4個導致夫妻婚姻離異的主要原因。這次的研究一共調查了2,371名平均年齡45歲的離婚人士，調查數據顯示，有44%的人是本人提出離異，有40%的人是對方提出離異，只有16%的人是在相方同意下結束婚姻。

▼▼▼【導致夫妻離婚的4大主因】▼▼▼

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▼▼▼【同場加映：一代歌后情路曲折悲苦==>鄧麗君情路坎坷兩任前度意外亡 曾戀成龍不被珍惜分手:我對不起她】▼▼▼