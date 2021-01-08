從晨曦至深宵，新聞主播時時刻刻都在鏡頭前，為市民播報世界各地發生的大大小小的事件。而樣貌清麗的女主播們常常成為網民關注的焦點，很多人即使已經離巢仍積累不少人氣，貌美聲甜的女主播們離職後生活更多姿多彩，她們的現況又是如何呢？

不少新聞女主播離巢後人氣更盛，發展多多。（maggieleung0722@IG）

前無綫新聞女主播曬童年照力證美貌：由細靚到大

女新聞主播的美貌常常成為網民熱烈討論的話題，前無綫新聞主播梁凱寧早就憑著甜美模樣而深受網民愛戴，她自2013年擔任主播相關工作，曾參與《香港早晨》、《午間新聞》、《新聞透視》、《睇新聞·講英文》等主持，被封為「無綫新聞小花」之一。不過梁凱寧2019年離開大台結束6年主播生涯，「人美心善」的她選擇前往斯里蘭卡做義工，後來還報讀中大醫學院進修碩士課程，深造學業，絕對是美貌與智慧並行。

梁凱寧曾擔任無綫新聞主播，為人熟知。（maggieleung0722@IG）

早前梁凱寧曬出童年照片，照片中的她眼睛大大、笑容甜美，兒時已經是美人坯子，照片一公開即刻引起網上迴響，樣貌清秀甜美的她受到網民激讚：「由細靚到大」、「似混血兒」、「天使般的面孔」等。

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前無綫新聞小花搖身一變「宅男女神」

說到前無綫新聞小花人氣最高的一位，非陳嘉倩莫屬。她加入無綫新聞後曾主持《天氣報告》、《香港早晨》等，憑藉酷似混血兒的外貌及甜美氣質深受大眾歡迎，更被網民親暱地稱為「嘉倩BB」。2017年陳嘉倩宣佈暫別主播生涯，重回校園修讀傳播學文學碩士課程，積極活躍在社交平台上的她個人IG帳號坐擁超過19萬粉絲，人氣極高。上年陳嘉倩曾Cosplay《Final Fantasy VI》中的其中一要角「Tifa Lockhart」，因極高還原度造成轟動，被封為新一代「宅男女神」，離巢後人氣一直急升。

陳嘉倩踏入30歲依然美貌動人。（kasin520@IG）

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新聞主播鏡頭前大方端莊，化妝髮型以至衣著都要一絲不苟，整齊亮麗。在報導新聞時，一字一句都要字正腔圓，不容閃失出錯。而離巢後的主播，如像脫開了束縛做回自己，讓我們看到最真實的一面。跳出了遮蔭的大樹，多位前新聞小花另創一片天，離巢後發展更好？有人結婚生子、有人事業有成變身「女強人」，繼續開拓人生的無限可能。

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