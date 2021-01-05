玄彬與孫藝珍的地下戀情公開，成為了韓國娛樂圈2021年的第一宗的好消息！每到新年，人們除了難掩踏入新一年的喜悅外，同時亦紛紛期待韓國媒體Dispatch所曝光的「元旦情侶」。自2013年開始，Dispatch幾乎每年踏入元旦（1月1日）都會公開一對明星情侶，被曝光的情侶大多是韓國一線藝人，除了玄彬與孫藝珍之外，過往有出現過幾多元旦情侶?

2021年元旦玄彬與孫藝珍成為戀情曝光的第一對「元旦情侶」。（NAVER）

玄彬、孫藝珍《愛的迫降》假戲真做 成為2021年「元旦情侶」

迎接元旦總是成為粉絲們最提心吊膽的時刻，韓國媒體Dispatch幾乎每年都會在新年的第一日爆出韓星的戀愛消息，每一對情侶都是擁有超高人氣的一線藝人。對粉絲來說可能是好消息，也可能是晴天霹靂的壞消息。

今年Dispatch再度在娛樂圈投下一顆震撼彈，去年因合作人氣韓劇《愛的迫降》而紅透半邊天的熒幕情侶玄彬與孫藝珍，在2021年1月1日被Dispatch爆出兩人假戲真做，已經熱戀8個月。事件曝光後，玄彬與孫藝珍亦大方承認戀情，孫藝珍更首度回應戀情稱：「很感謝能遇到很好的人，也會努力維持這段感情。」孫藝珍公開放閃，二人恩愛程度羨煞旁人。

玄彬與孫藝珍因戲生情，秘密戀愛8個月。（《愛的迫降》劇照）

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《愛的迫降》情侶檔在劇中精彩的對手戲及默契，早已擄獲不少粉絲的心，獲得超高人氣，不少粉絲在戲外也希望玄彬與孫藝珍能走到一起，如今二人真的能修成正果，獲得不少粉絲、劇迷的支持，戀情曝光後得到許多正面評價。加上玄彬與孫藝珍形象正面，因此大家都認為兩人相戀，是顏值與實力並重的「神仙眷侶」，也是天造地設的一對。

這對「重量級」藝人開創「元旦情侶」先河？

第一對被韓國媒體Dispatch在元旦曝光戀情的情侶，就是韓國天王Rain與女神級韓國藝人金泰希，兩人可謂開創了「元旦情侶」的先河，自此之後每年「1月1日」都會有一對秘戀中的韓星情侶被曝光。Rain與金泰希相戀5年後在2017年低調完婚，先後誕下兩名可愛女兒，這對金童玉女的完美愛情在娛樂圈成為佳話，同時成為「Dispatch」爆出的戀人當中，少有能夠修成正果的明星情侶。

金泰希與Rain成為首對在元旦被公開戀情的情侶。（VCG）

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歷年「元旦情侶」現況 許多戀情不獲支持「見光死」？

許多藝人維持「地下戀情」便是害怕戀情曝光後會影響形象，許多粉絲都不希望自己的偶像戀愛，不論男方還是女方，在戀情公開後都會受到不少攻擊。而Dispatch所公開的「元旦情侶」中有許多藝人情侶不獲支持受到輿論攻擊，如今被公開的8對明星情侶中能順利維繫感情的只有3對，歷年「元旦情侶」大多難逃「認愛魔咒」？

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