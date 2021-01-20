撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-01-20 20:30

馮盈盈近期話題緋聞多，除舊愛Martin的婚訊外，馮盈盈早前因被傳媒拍到與賭王四房長子何猷亨開船上派對被指「釣金龜」，又搬屋入住豪宅、贈送名貴禮物給助手和出入皆揹名牌訂製的Hermès手袋，以致馮盈盈常被網民指「忽然富貴」。而近日馮盈盈終於在節目《#後生仔傾吓偈》為自己平反，更反駁外界對她「貪慕虛榮」的種種指控。

【按圖看】「話題港姐」馮盈盈不時揹Hermès手袋、出入皆有助手伴隨，平日的生活也非常富貴？▼▼▼

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馮盈盈稱自己憑實力富貴非「貪慕虛榮」 反駁拜金指控是欲加之罪、不公平？

馮盈盈時常言行出位，因此素有「話題港姐」之稱，而馮盈盈名字好像離不開「釣金龜」、貪慕虛榮的指控。(《#後生仔傾吓偈》截圖)

早前由馮盈盈主持的節目《#後生仔傾吓偈》以「貪慕虛榮」為主題，同為主持搭檔的陸浩明立即指馮盈盈便是「貪慕虛榮」的代名詞，而馮盈盈立即黑面否認，更為自己詳盡解釋近3分鐘時間。

馮盈盈表示身為藝人的她，當工作量與名氣增加時，便容易被批是貪慕虛榮，感覺十分不公平，馮盈盈更說：「通常貪慕虛榮嘅人，只會focus（注意）喺別人擁有嘅嘢，例如係財富、資源，但如果自己冇所批評嘅特質，你根本唔會喺其他人身上見到呢個特質。」言下之意，是指網民「葡萄」（妒忌）馮盈盈所有？

如果喺自己辛勤工作換番嚟嘅呢！，應該唔喺『貪慕虛榮』範圍內囉，你只可以Comment（評論）我嘅消費習慣！但如果喺佢嘅選擇、佢嘅錢，又冇犯法，咁關你咩事呀？ 馮盈盈

那時馮盈盈更立刻上網查詢「貪慕虛榮」的定義，而同場也常被指「貪慕虛榮」的戴祖儀也力撐馮盈盈表示，如果靠自己努力去買心得好，是沒有錯的。但其實貪心或許未嘗不是一件好事，因為適時的貪心或會令人對生活變得更有動力，而這份所謂的「貪心」可能會成為一個人挑戰自我一把利刃。

但人們也需要謹記過份的貪慕虛榮，輕易令人迷失在貪婪的世界，令其一生不斷只為身份、地位和金錢等去追逐，失去自由，容易毀壞個人形象與人際關係。12星座中，誰最貪慕虛榮？屬於雙子座的馮盈盈在「12星座貪慕虛榮」排行榜中只屬第8位，而雙子女所貪心的不是錢，而是這個？相反個性真實又對人非常好的這個星座，竟會為達到某種目的而做出讓人意想不到的事情？甚至為了虛榮心也可以忍心犧牲所有？

【按圖看】「12星座貪慕虛榮排行榜」，馮盈盈所屬的雙子座只排第8？而雙子女不只貪錢，也愛追求這個？第1名只是扮作大好人，實際常因虛榮心而犧牲身邊所有？▼▼▼

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同場加映：【按圖看】選美出身的26歲越南小姐顏茹（Co Ngan）早前高調宣布與美國72歲富豪卡茲（Wynn Katz）訂婚，兩人毋懼年齡相差46年勇敢愛，女方更揚言：「聰明的現代女性不會願意和失敗者在一起」，令訂婚事件引起網絡批評。（延伸閱讀）▼▼▼▼▼▼

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