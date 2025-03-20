浪漫櫻花季將至！不容錯過產品：CLARINS櫻粉護唇油 Diptyque蠟燭

櫻花季即將來到了！伴隨櫻花盛開，到處都充滿著粉嫩浪漫的氣息，但未必人人都能安排賞櫻之旅，就不能錯過各大品牌所推出的櫻花限定商品。每年不少品牌推出與櫻花相關的產品，像是櫻花特別版包裝、香氣、美食等，都美得讓人心動！這次《01女生》為大家精選了多個品牌的櫻花限定產品，一起度過一個粉嫩甜蜜的櫻花季。



櫻花季限定推薦1. CLARINS 限定版凝亮護唇油 #26玫紅櫻花 HK$240

CLARINS以櫻花的柔和色調與仙子的魔幻魅力為靈感，推出限定星光花漾系列，其中限定版凝亮護唇油於樽身上綴上夢幻閃爍的櫻花圖案，非常浪漫！而護唇油以榛子油及有機荷荷巴油萃取為基本，同時加入有機玫瑰果精油，3合1精油配方能深層滋潤缺水雙唇、撫平乾紋及提升唇部亮澤感，為為雙唇增添流光細閃的櫻粉色澤，打造春日自然裸妝感。

櫻花季限定推薦1. CLARINS 限定版凝亮護唇油 #26玫紅櫻花 HK$240（品牌提供）

櫻花季限定推薦2. L’Occitane 櫻花沐浴啫喱 250ml HK$195

L’Occitane所推出的櫻花沐浴啫喱，在晶瑩剔透的質地中蘊含著普羅旺斯呂貝隆地區的櫻桃和櫻花的天然萃取物，仿佛讓人沐浴在春日綻放的櫻花海中。沐浴啫喱富含天然甘油，有效滋潤和軟化肌膚，留下細膩柔軟觸感，並沉浸在清新的草莓果香和溫柔精緻的櫻花香中，為肌膚留下甜蜜愉悅氣息。

櫻花季限定推薦2. L’Occitane 櫻花沐浴啫喱 250ml HK$195（品牌提供）

櫻花季限定推薦3. Tea WG 「永恆之櫻茶」

Tea WG推出了期間限定的盛品系列茗茶「永恆之櫻茶」，一同沉浸於季節的細膩詩意中。「永恆之櫻茶」糅合雷尼爾櫻桃的清甜與粉櫻花瓣的柔美，糅合櫻花的清冽芳香，櫻花與綠茶的香味曼妙交織，散發濃郁優雅的香氣，同時瀰漫著一絲甜美氣息。精美的典藏綠茶茶罐包裝飾有精緻櫻花紋樣，非常適合春日下午茶。

櫻花季限定推薦3. Tea WG 「永恆之櫻茶」（品牌提供）

櫻花限定推薦4. Diptyque 季節限定版Fleur de Cerisier（櫻花）香氛蠟燭190g HK$560

Diptyque的季節限定版 Fleur de Cerisier（櫻花）香氛蠟燭再次回歸，預示著春天的到來。滿樹盛放的櫻花憑藉其詩意美妙的馥郁香氣，加入蘊藏五十多種香調的Diptyque香氛圖集之列，而櫻花香氛蠟燭含有豐富優雅的果香與麝香香調，及充滿玫瑰香氣的粉香，宛如一段春日的諾言和一封旅行邀請函。