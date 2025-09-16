名牌手袋推薦｜10大出席任何場合均得宜款式：CHANEL、Loro Piana

名牌手袋｜假如一整年都只能用一款手袋，不知各位女生會選擇哪一個品牌的手袋？設計簡約、色調百搭以及款式歷久彌新，定必是考量因素。手袋作為穿搭中重要一環，要在上班時展現大方得體；約會時亮麗迷人；與友人聚會時鬆弛率性，能這樣駕馭多個不同造型的手袋，真的很值得為自己添置。這次「01女生」為大家精選多個品牌中，最值得入手的手袋，一起來看看吧！



名牌手袋推薦1. CHANEL FLAP BAG WITH TOP HANDLE HKD 47,800

CHANEL這款FLAP BAG WITH TOP HANDLE，與品牌經典的Classic Flap相似，同樣以翻蓋配上雙C標誌扣，但上面會多了一個手把，設計更優雅與奢華魅力。此外，這款手袋還配有一條同色、可拆卸的肩帶，更是以品牌經典的皮串鏈延伸，使手袋揹法更多，可配搭的造型也更多。

名牌手袋推薦1. CHANEL FLAP BAG WITH TOP HANDLE HKD 47,800（圖片來源：CHANEL官網）

名牌手袋推薦2. DIOR 迷你 Dior Jolie Top Handle 手袋 HK$39,500

Dior Jolie Top Handle手袋設計典雅而實用，以小牛皮製成，共推出了3款顏色，分別是優雅的粉米色、百搭的白色和黑色，均綴以Cannage藤格紋圖案縫線，配以飾有CD標誌和亮漆鋁質珍珠的雙翻蓋，並設有3個隔層，可收納日間或晚間的所有必需品。這款迷你手袋配備可拆卸的頂部手柄，附有可拆除的鏈式肩帶，飾以皮革鑲片和綴以樹脂珍珠的CD標誌鏈環，可輕鬆地手提、肩背或斜孭。

名牌手袋推薦2. DIOR 迷你 Dior Jolie Top Handle 手袋 HK$39,500（圖片來源：DIOR官網）

名牌手袋推薦3. LOEWE Mini Flamenco clutch in nappa calfskin HK$17,950

LOEWE的這款Flamenco手袋，是以西班牙傳統舞蹈佛蘭明高為靈感，運用索繩弄出皺褶，加上皮革的柔軟觸感，看來就像舞者穿著的裙擺般，帶有熱情靈動的魅力。手袋採用納帕小牛皮製作而成，配有收緊封口和歷史悠久的結式抽繩﹐並備有可拆卸及可調式肩帶，有著肩背、斜背的手提不同揹法，適合多種不同場合使用。

名牌手袋推薦3. LOEWE Mini Flamenco clutch in nappa calfskin HK$17,950（圖片來源：LOEWE官網）

名牌手袋推薦4. Loro Piana Bale Large 手袋 HK$33,600

Loro Piana的Bale水桶型手袋，其名稱及方型設計，源自捆紥喀什米爾羊絨纖維的搬運袋，訴說著品牌對手作匠藝的執著。Bale手袋採用小牛皮手作飾面上呈現極緻柔軟且均勻的天然粒面，在標誌性、珠寶般金屬固件的襯托下，愈發精緻。配上無縫和獨特的輕盈設計，觸感柔軟，體現了品牌的精湛技藝，設計盡顯從容的休閒氣息，可輕鬆攜帶所有日常必需品。

名牌手袋推薦4. Loro Piana Bale Large 手袋 HK$33,600（圖片來源：Loro Piana官網）

名牌手袋推薦5. CELINE TEEN NINO柔軟粒面牛皮革手袋 HK$25,500

CELINE的TEEN NINO BAG是以方正輪廓呈現，款式相當實用和易搭配，而這款手袋最具魅力之處是增添了頂部手柄，為手袋變得更優雅。此外手袋以TRIOMPHE金屬作開關，內裡備有2個主要隔層、2個扁平內袋和1個拉鍊內袋，輕易收納每日外出必備小物，是一款很適合上班或約會時使用的手袋。

名牌手袋推薦5. CELINE TEEN NINO柔軟粒面牛皮革手袋 HK$25,500（圖片來源：CELINE官網）

名牌手袋推薦6. Bottega Veneta Bang Bang HK$ 19,500

Bottega Veneta所推出的Bang Bang Vanity外型復古，配上品牌經典的Intrecciato編織工藝，並以長扁廓形及拉鏈掀蓋式設計呈現，為手袋增上華麗貴氣。手袋拉鏈特別採用金屬色，並融入全新的三角鏤空標誌，使手袋充滿古典韻味。手袋的半圓手柄在手提時可為整體造型增添復古感，還備有可拆卸式的皮革長肩帶，想解放雙手時可扣上即可單肩揹或斜揹。

秋冬手袋2024推薦3. Bottega Veneta Bang Bang Vanity Case HK$18,200（圖片來源：Bottega Veneta官網）

名牌手袋推薦7. Prada Aimée medium leather shoulder bag HK$ 23,900

Prada所推出的Aimée Large Leather Shoulder Bag，是受到90年代精緻簡約主義的啟發，手袋設計柔軟，讓人不自覺以最自然的方式手持手袋，肩背或斜背時可凸顯隨性態度。手袋採用拉鍊開合，內有2個口袋，其中一個帶有拉鍊閉合的小口袋，可擺放重要物件。

名牌手袋推薦7. Prada Aimée medium leather shoulder bag HK$ 23,900（圖片來源：Prada官網）

名牌手袋推薦8. GUCCI DIANA SMALL TOTE BAG

GUCCI DIANA SMALL TOTE BAG，是以1991年首次推出的竹柄手提包的演變而成，代表著不斷演變的風格概念。是次重新演繹充分利用了傳統細節，於保留竹節手柄同時重新設計了固定帶為俏皮的皮帶，增添亮點。手袋採用黑色皮革，配上閃亮的古董金色五金配件，是一款充滿復古氣息的手袋。

名牌手袋推薦8. GUCCI DIANA SMALL TOTE BAG （圖片來源：GUCCI官網）

名牌手袋推薦9. Miu Miu Aventure mini nappa leather bag HK$26,300

Miu Miu的Aventure mini nappa leather bag，擁有著精緻優雅的輪廓，為日常造型增添個性。手袋採用nappa皮革製成，帶有皮革手柄，和可拆卸及調節長短皮革肩帶，正面飾有壓花刻字徽標和復古金色裝飾五金件，使手袋更添復古感覺。

名牌手袋推薦9. Miu Miu Aventure mini nappa leather bag HK$26,300（圖片來源：Miu Miu官網）

名牌手袋推薦10. Saint Laurent PARIS VII小羊皮pochon手袋 HK$20,200

Saint Laurent推出的PARIS VII手袋，採用柔軟的小羊皮製作而成，手袋束帶飾有標誌性的CASSANDRE吊飾，內襯帶有同色系麂皮。這款手袋設計相當特別，是以34.5cm的可調節的登山扣帶作肩帶，可隨時變成肩背或手提，容量實用，是一款任何場合都適合的手袋。