醫生解密各大水光針！麗珠蘭與Juvelook素顏針邊款最好？

隨著醫美技術的進步，水光針已成為保濕、抗衰老及改善膚質的熱門選擇。市面上有眾多品牌，如Rejuran麗珠蘭、Juvelook素顏針、Neauvia Hydro Deluxe冰冰針、Profhilo逆時針、Misfill三文魚水光針及Teosyal Redensity 1 保濕針。每款產品各有其獨特成分和功效，讓人難以抉擇。美國皮膚科醫生Dr Richardson今次為我們深入解析甚麼是水光針，助你找到最合適的選擇。



什麼是水光針？

「水光針是一種皮下營養成分，直接注入真皮層，達到深層補水、修復肌膚、改善膚質的效果。水光針的獨特優勢在於它能突破表皮層的限制，將高效美容成分精準輸送至真皮層，從根源解決肌膚問題，帶來深層滋養和長效修護的效果。」Dr Richardson解釋說。因此，水光針在改善肌膚問題方面比傳統護膚品更為高效和持久。

想了解更多：一文教你如何選擇適合你皮膚的水光針

1. 麗珠蘭黑盒水光針（Rejuran Healer） - 修復之王

麗珠蘭水光針的核心成分是多核苷酸（PN），提取自野生三文魚DNA。這種生物活性物質與人體肌膚高度相容，能夠有效促進細胞再生和修復。PN 的分子結構穩定，能夠刺激纖維母細胞增生，促進膠原蛋白和彈性纖維的合成，從而實現肌膚的自我修復和再生。

麗珠蘭功效與特點：

• 修復肌膚屏障：改善因衰老或環境污染而受損的肌膚，改善敏感、泛紅和痤瘡疤痕

• 提升肌膚彈性：刺激膠原蛋白增生，收細毛孔

• 抗炎修復：減少肌膚炎症，促進細胞再生，改善肌膚整體健康狀態

適合膚質：敏感肌、受損肌及痘痘暗瘡肌

療程建議

• 初次療程：建議3次，每次間隔4週

• 效果持續：6-12個月

麗珠蘭黑盒疼痛感相比其他水光針較大，怕痛人士事前可向醫生溝通，必要時可選用局部麻醉或揀選Rejumate水光槍。無菌針自動將水光注入皮膚中，配合微細針口，過程幾乎無痛，能降低腫脹、瘀血及不適感。

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2. Juvelook素顏針 - 凹凸洞專家

Juvelook素顏針採用聚雙旋乳酸（PDLLA）和非鏈結透明質酸（HA）的 3L 微分子膠原技術，能刺激膠原蛋白和彈性纖維增生，實現自然豐盈的填充效果。

素顏針功效與特點：

• 長效保濕：非鏈結透明質酸能深層補水及收細毛孔

• 改善皺紋：刺激膠原蛋白增生，有效填補細紋與凹凸洞

• 提升輪廓：輕型配方質地柔軟，不需按摩，恢復期短

適合膚質：有凹凸洞、毛孔粗大及細紋問題的肌膚

療程建議

• 完整療程：需2-3次，每次間隔6-8週

• 效果持續：18-24個月

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3. Profhilo逆時針 - 頸紋殺手

Profhilo逆時針的主要成分是高純度透明質酸（雙層結構），採用獨特的雙層交聯技術，能提供深層保濕和抗衰老效果。有效持續釋放水分和營養，提升肌膚光澤和彈性。

逆時針功效與特點：

• 深層保濕：滋潤肌膚，改善乾燥與鬆弛

• 抗衰老：改善鬆弛、細紋，提升輪廓

• 刺激膠原蛋白增生：讓肌膚更年輕、有活力

適合膚質：對付頸紋、初老肌、鬆弛肌

療程建議

• 建議療程：3次，每次間隔4週

• 效果持續：6個月以上

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4. Misfill三文魚水光針 - 對付炎症泛紅肌之選

Misfill水光針內的三文魚DNA提取物（PDRN）能促進細胞再生，修復受損肌膚。具有強大的抗炎和修復作用，促進肌膚自我修復。

Misfill三文魚針功效與特點：

• 修復受損肌膚：改善敏感與泛紅

• 提升肌膚彈性：通過促進膠原蛋白增生，提升肌膚彈性

適合膚質：需要基礎修復的肌膚

療程建議

• 建議療程：3-4次，每次間隔3-4週

• 效果持續：3-6個月

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5. Teosyal Redensity 1 保濕針 - 黑眼圈眼底水光

Teosyal Redensity 1 保濕針是一種高純度的無鏈結透明質酸，容易被人體吸收及可以自然分解，專利配方皮膚重建精華Dermo-Resructuring Complex 8321，有8 種胺基酸、3 種抗氧化劑、2 種礦物質、1 種維他命，專為改善黑眼圈色素問題而設計。

R1保濕針功效與特點：

• 深層補水：快速為肌膚注入水分，實現深層保濕，長效鎖住水分

• 促進色素改善：從而改善黑眼圈色素問題

• 抗氧化：抵抗自由基造成的損害

適合膚質：黑眼圈色素問題、乾燥肌、缺乏光澤的肌膚

療程建議

• 建議療程：建議進行3次，每次間隔4週

• 效果持續：效果可持續6-12個月

想了解更多：一文教你熊貓針同麗珠蘭白盒 Rejuran I 應該點選擇？

6. Neauvia Hydro Deluxe 冰冰針

Neauvia冰冰針含有高濃度小分子透明質酸及微鈣粒子，經過專利技術淨化，純度高且不含雜質。能深層滋潤肌膚，提供更佳的支撐力和凝聚力，確保成分均勻分佈並長效釋放。

冰冰針功效與特點：

• 深層補水：改善乾燥的肌膚狀態

適合膚質：極度乾燥、缺水的肌膚

療程建議

• 建議療程：4-6次，每次間隔3-4週

• 效果持續：6-8個月

除了以上水光針外，還有Belotero Revive 保濕水光針、Lavirose 118H 美白水光針及Mesoheal 全效水光針選擇，詳情可向0 Plus Clinic查詢。

水光針療程前後的注意事項

療程前注意事項：

• 諮詢專業醫生：在進行水光針療程之前，務必諮詢專業醫生，確認適合自己的水光針類型，以確保療程的安全性和有效性。

• 避免刺激性護膚品：療程前一週，應避免使用刺激性護膚品，如含酸類產品或強效去角質劑。同時，應暫停其他醫美療程，以減少肌膚敏感。

療程後注意事項：

• 避免洗臉或化妝：療程後的24小時內，應避免洗臉或化妝，以免對剛注入的成分造成刺激，影響效果。

• 避免暴曬及高溫環境：避免長時間暴露於陽光下，並避免高溫環境（如桑拿、溫泉），以防止肌膚受到進一步刺激。

• 保持水分攝取：多喝水，保持肌膚水潤，有助於促進療程效果的持久性。

遵循這些注意事項，將有助於提高水光針療程的效果，確保肌膚健康和美麗。

針對肌膚需求 找到最適合你的護膚方案

選擇適合的水光針應根據個人的膚質及需求。不同產品在修復、保濕和抗衰老方面各有特點。了解每款水光針的成分與功效，能幫助你做出明智的選擇。建議在進行療程前諮詢專業醫生，以確保選擇最符合自身需求的產品，實現最佳的肌膚改善效果。無論你追求的是水潤、緊緻還是修復，總有一款水光針能成為你的理想選擇。

0Plus Clinic所有醫美療程皆由註冊醫生主理，經驗治療師從旁協助，確保過程流暢。每一項療程，醫生皆重視與客戶溝通，解釋產品特性和優缺點，量身訂制定最合乎預期、高效的醫美方案。採用的產品均通過 FDA、CE、KFDA 等國際認證，品質有保障，讓你在接受治療時可以更加放心。

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