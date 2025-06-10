未知的首爾｜朴寶英「零負評」卻因一事曾被冷藏？私下愛看電競！

韓劇《未知的首爾》熱播，「國民妹妹」朴寶英在劇中一人飾演四角，精湛演技備受讚賞。自小為童星的朴寶英，出道多年來拍攝多部知名作品，長期擁有高人氣，更被譽為「零負評」。雖然事業有成，不過朴寶英也曾經歷低潮，自述曾一度被公司雪藏？



朴寶英在《未知的首爾》中，分別飾演童年和成年時期的一對雙胞胎，這對姊妹過著不一樣的環境和生活，亦擁有截然不同的個性。兩人在相遇後交換身分，追尋人生之路。故事中呈現多段感人情節，並說出多句人生語錄，讓不少觀眾為之動容。

朴寶英在《未知的首爾》中，分別飾演童年和成年時期的一對雙胞胎。(IG@boyoung0212_official)

現年35歲的朴寶英，長有一副童顏，加上嬌小身高，予人妹妹的感覺。事實上，她曾公開來自軍人家庭，父親在特種部隊「黑豹大隊」中任職34年，職位為主任元士。因此自小家教極度嚴格，她一直接受「軍人式教育」，晚上8點後更會有門禁，養成自律有禮的個性。

朴寶英過去與多位男神合作，包括跟李敏鎬拍攝《秘密的校園》、跟車太鉉合作《急速醜聞》、跟宋仲基的《狼少年之戀》，以及跟朴炯植的《大力女子都奉順》等。在眾人投以羨慕眼光之下，她以演技證明實力，在新人時期已斬獲青龍電影獎、百想藝術大賞和韓國電影評論家協會等獎項，成為當時演藝圈的黑馬藝員。

朴寶英過去與多位男神合作。(《大力女子都奉順》劇照)

雖然事業攀上高峰，不過朴寶英也曾受到打擊，一度被公司雪藏。當年她在拍攝《急速醜聞》後，不幸陷入與經紀公司的合約糾紛。她在2010年時向對方提告，指控對方將其當成賺錢工具，在她受傷、不願意拍攝的情況下，強迫她同意出演新片。雙方在爭持下互不相讓，最終在數個月後得以解決。朴寶英曾在節目上憶述，當時休息一段長時間，「與其說是休息，不如說是無法工作。」

當時與公司發生糾紛，每當有新作品時，都會被公司阻攔，我甚至還遭到雪藏。 朴寶英

朴寶英個性隨和親民。(IG@boyoung0212_official)

解決事情後，朴寶英憑著隨和親民的個性，很快便被大家喜愛。除了被同劇演員崔宇植稱讚「無論片場或私下都讓人感到她的真誠，在需要幫助時給予精神上的支持」，朴寶英還當義工超過十年，不僅向貧困兒童青少年捐款，疫情期間更捐贈5,000萬幫助受新冠肺炎影響的人，並為醫護人員提供10萬個口罩。

擁有高度人氣，朴寶英依然嚮往「平凡的幸福感」的生活，曾在節目中提到，放假會去姐夫的咖啡店幫忙。她平日亦超愛電競，會因為在遊戲中被隊友批評不懂得玩，因而憤怒回應「現實中見面」。她喜歡電競隊伍T1，除了在主場日到場送花，也在隊伍去年奪下世界冠軍時，穿上隊服開直播，更表示已預訂五星版本的新隊服，親民表現深得粉絲喜愛。