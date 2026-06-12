夏日戶外婚禮｜ClubONE五大戶外場地推薦 空中花園/玻璃屋/海景

想舉辦一個擁抱藍天白雲的戶外婚禮？無論你鍾情海天一色、湖畔寧靜或是森系清新，ClubONE五大戶外場地都可以滿足你的願望！



CRUISE88 (原名：水中天) | 城門河畔景致

位於沙田的CRUISE88，坐擁180度城門河畔景致，場地設有兩個戶外證婚區，包括空中花園及河畔證婚花園，新人可進行戶外證婚行禮儀式。加上最新亮相的森系宴會廳清新自然，為新人們帶來沉浸式婚禮體驗。

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SKY88 | 尖沙咀仙氣戶外證婚區

SKY88全新森林系主題亮相！清新森系宴會廳搭配綠意盎然燈飾，彷如踏入森林仙境。戶外清新證婚區配優雅粉色系主題，新人不但可進行戶外證婚行禮儀式，亦可做席前酒會區。

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PARC88｜科學園湖畔玻璃屋

以田園系玻璃屋作為設計靈感，採光度十足，猶如外國森林婚禮。PARC88設有戶外草地證婚花園，加上寫意湖景，是香港少有的湖畔婚禮證婚，推薦喜歡簡約清新婚禮的新人。

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The Grand｜科學園草地證婚庭園

The Grand戶外草地證婚庭園開揚舒適，粉色特大拱門典雅華麗，為你帶來星級戶外證婚體驗。宴會廳五星級酒店設計格局及5米特高樓底，空間感十足，並提供奢華名貴紅酒櫃及高尚自助餐區。

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淺水灣 | 戶外沙灘美景

ClubONE淺水灣是熱門戶外沙灘婚禮場地，環抱淺水灣迷人海景，新人可選擇戶外婚禮證婚區舉行陽光婚禮，亦可在黃昏之際舉辦雞尾酒會。婚禮場地以輕奢歐陸建築為重點，戶外證婚區及宴會廳裝潢充滿西式古典氣派，配合新人拍出唯美婚紗照。

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ClubONE婚宴場地遍佈全港

ClubONE有多間婚宴場地選擇，場地位置優越，交通便利，是舉辦婚禮的首選。多個寬敞的宴會廳能充分配合不同規模的婚禮所需，空間可靈活使用，滿足任何形式及圍數要求，讓新人實現一場夢想婚禮。

ClubONE婚宴 Whatsapp查詢：5335 7722