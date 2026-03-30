新娘保養｜婚禮前3個月準備攻略：染髮1週前進行、揀隱形眼鏡貼士

婚禮在即，準新娘們忙於籌備同時，亦要記得預留時間給自己，做好儀容管理以最佳姿態示人。在大日子當天，底層膚況與髮質基礎可以說是決定造型精緻度的關鍵。因此，「01女生」特別找來新娘化妝師 Iva Lee 和大家分享新娘婚禮前 1-3 個月準備全攻略，當中包括護膚、髮型、飲食及揀選有色隱形眼鏡貼士，助你綻放最美光芒。



大日子當天的完美狀態，都需要在婚前數月一絲不苟地準備。從膚質的細膩度到髮型的層次感，每一個細節都環環相扣。到底甚麼時候需要染髮剪髮？面部美容療程又應該何時進行？以下準備貼士，大家不妨多加參考！

新娘保養婚禮前3個月準備貼士 (圖片由受訪者提供)

新娘婚前保養準備：穩定護膚程序

建議時間：婚禮前3個月



完美底妝始於健康的角質層。建議準新娘至少於3個月前開始進行穩定的護膚步驟，採用性質溫和的保濕產品，切忌在此期間嘗試未曾使用過的強效護膚品或高濃度酸類。

新娘婚前保養準備：去角質保濕

建議時間：婚禮前3個月



為令底妝更貼服細緻，可定期敷保濕面膜及溫和去角質，保持皮膚的光澤亮麗。注意婚禮前3個月內不宜嘗試全新的高能量療程，以免出現皮膚過敏、紅腫或不適。

做足保濕工作，讓婚禮當天底妝更貼服 (圖片由受訪者提供)

新娘婚前保養準備：調整飲食

建議時間：婚禮前2個月或更早



「You are what you eat 」，內在調理同樣反映在皮膚狀態上。養成清淡飲食習慣，盡量避免油炸及過鹹的食物，以免引致水腫或毛孔粗大，並養成多飲水習慣，促進新陳代謝。同時避免攝取過量糖分，減少因「糖化反應」產生的暗瘡與膚色蠟黃情況。

新娘婚禮前準備：揀選彩色隱形眼鏡

建議時間：婚禮前1-2個月



眼神是妝容的靈魂，隱形眼鏡的舒適度直接影響你全日狀態。預早開始試戴不同款式的彩色隱形眼鏡（Color Con），確保眼睛無過敏反應且佩戴感舒適。

款式方面，可選擇具自然放大效果的設計，避開過於誇張或顏色突兀的款式。婚禮當日應佩戴全新鏡片，並隨身準備眼藥水及後備隱形眼鏡。

揀選彩色隱形眼鏡貼士 (圖片由受訪者提供)

新娘婚禮前準備：染髮 / 修髮

建議時間：婚禮前約一星期



髮型是女生的第二張臉。建議婚禮前約一星期進行剪染，屆時髮色會顯得最自然穩定，若效果未如理想，仍有時間補救。修剪時應注重層次感，以便做出立體感強的髮型：髮尾建議呈大 U 形，前額瀏海長度約至下巴位置，視覺效果更輕盈。

有瀏海的新娘，需在一星期內找有經驗的髮型師修剪。如頭髮毛燥，可進行深層滋潤療程增加光澤。切忌電曲髮或電直頭髮，導致髮質彈性改變，婚禮當天難以成型或造型僵硬。

新娘婚禮前準備：調整作息

建議時間：婚禮前約一星期或更早



縱使婚禮事項繁瑣，亦要為自己安排放鬆及休息時間。婚禮前一星期避免熬夜，確保有7-8小時優質睡眠，有助維持最佳精神與皮膚狀態。

專家介紹



Iva Lee 擁有逾10 年新娘化妝經驗，曾參與新娘、廣告、舞台及電視台等多元化妝工作經驗。她擅長以自然精緻為核心，透過專業的妝感設計與細節控制，保留每位客人獨有的美，同時提升整體氣質與上鏡效果。