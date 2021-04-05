低醣減肥│48歲鄭秀文晚餐戒澱粉　教煮呢樣嘢代替飯？飽肚又低卡

撰文： 陳妙玲 最後更新日期： 2021-04-05 18:00

樂壇天后鄭秀文今年已經48歲，不過身材仍然Fit爆，保持天后的光彩。她平日生活健康，除了勤做運動，不時在IG分享自己運動後的爆汗相之外，她還很注重飲食，早前她就教煮了一樣美味、飽肚又低卡的料理，並指「愈吃愈Fit」！

鄭秀文愛下廚自煮「椰菜花飯」（Instagram@sammi_chengsauman）

鄭秀文大方承認自己年紀大了，新陳代謝比年輕時慢得多，因此需要靠運動和健康飲食保持完美體態。她指雖然平日吃得清淡，但也很注重營養均衡，晚上不吃澱粉質，澱粉質留在日間吃。平日她都愛下廚自煮「椰菜花飯」，這碟卻不是真的「飯」，也完全沒有白米，而是刨下椰菜花後攪碎，賣相和口感也如飯一樣。同樣100g的白飯有117kcal，而椰菜花飯卻只有25kcal，熱量大概是白飯的1/5，低卡又飽肚！鄭秀文愛加入蝦、牛肉粒、蛋和蔥花一起炒，調味也只需下鹽和少許黑胡椒，即成一碟超美味的「偽飯」！她亦指「就算吃完整碟都完全吃不膩」。

同樣100g的白飯有117kcal，而椰菜花飯卻只有25kcal，熱量大概是白飯的1/5，低卡又飽肚！（Instagram@negimenforall）

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椰菜花亦是一樣受歡迎的低醣食物，100g的椰菜花升糖指數只有10，有效控制血糖及胰島素上升，從而有助加速燃脂瘦身的效果。其實近年非常流行的低醣減肥法，椰菜花飯的確是很常見的美味料理，能充飢之餘，透過不同的食物配搭，即成營養豐富的一餐！想減肥的話，不妨試試自製椰菜花飯，參考一下以下的配搭和做法吧！

▼▼▼按下圖看椰菜花飯配搭提案和做法▼▼▼

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製作美味飽肚又有瘦身效果的椰菜花飯並不難，不過把椰菜花攪碎則需要心機和時間，不妨入手一部攪拌機則輕鬆多了！

編輯推介：Deerma 德爾瑪攪拌機

▼▼▼按下圖看攪碎機推介▼▼▼

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/04/05）

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