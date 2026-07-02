早晚護膚2步曲　抗氧日夜肌底液孖寶　改善膚質　敏感肌都用得

日常生活節奏急速，肌膚時刻都承受著各式各樣的刺激，長時間面對藍光螢幕、空氣中的微塵污染，加上熬夜帶來的疲憊，肌膚逐漸出現暗沉、粗糙、乾燥、繃緊等問題，尤其是換季的時節，膚質不穩更伴隨著敏感肌的泛紅與屏障受損問題。不少人都以為只要加強保濕就能夠緩解肌膚狀況，但「保濕」僅是護膚的基礎，事實上肌膚更需要的是「主動防禦」與「高效修復」。特別是對於剛進行光學或微針等醫美療程後的脆弱肌膚，精準的護膚對策才能更有效修護並加強肌膚的防禦力！



護膚秘訣！肌底液提升導入效果

平日的基礎護膚步驟，從潔面、爽膚水到精華、面膜及面霜，明明該做的都做了，卻發現肌膚吸收力微弱，護膚效果也不見提升，昂貴的保養品彷彿只停留在表層，難以真正滲透。或許，你的護膚程序中需要添加一枝「肌底液」。潔面後的黃金時刻用上肌底液，能夠第一步為肌膚打開「吸收通道」，讓後續的精華與面霜不再只是「擦」上去，而是真正滲入進肌底，除了能夠穩定肌膚狀況，更能加強後續護膚品的吸收效能，確保每一滴保養精華都發揮最大價值。

早晚各一！日抗氧夜修護肌底液孖寶

現代肌膚護理早已超越單純的保濕，面對日常環境的各種挑戰，敏感肌護膚品牌 Cetaphil 舒特膚與皮膚科專科醫生共同研發，推出品牌首支全新肌底液孖寶，不單是基礎保養，更需兼具日常抗氧防禦及夜間修護功效。成份溫和不刺激，適合所有膚質，連進行醫美療程後的脆弱肌也能安心使用。

針對日間護理，「日間抗氧防護肌底液」能夠為肌膚披上一層抗氧護盾，長效中和自由基，更能抵禦空氣污染、紫外線與藍光所引發的氧化壓力，有效緩解炎症，並提升保濕力，讓你在忙碌的一天中，依然維持細緻毛孔與穩定的透亮膚況。清爽如水漾般的質地，完全無須擔心阻塞毛孔或出現令人尷尬的擦膠碎，即便是妝前使用亦能完美融合，讓肌膚時刻綻放自然光采。

配合晚間肌膚深層修復的黃金時刻，「夜間修護再生肌底液」則專注修復日間積累的損傷，促進細胞再生，並強化脆弱的肌膚屏障，針對性地改善膚色不均、細紋與乾燥粗糙，讓翌日肌膚回復柔嫩與彈性。對於剛進行光學或微針療程的脆弱肌膚來說，全新肌底液孖寶不僅能加快療程後的復原速度，還能舒緩泛紅刺激，讓肌膚重拾健康韌性。

專為敏感肌研發的強效抗氧化成份——GALLIC-AOX Power™，經臨床實證其抗氧效能竟比維他命 C 高出 134%。日間為肌膚築起強效屏障，減低外在環境對細胞的損害；到了夜晚，它則轉化為修護能量，喚醒肌膚深層的再生機能。每次潔膚後分別於日夜搭配兩款肌底液使用，僅需2星期即可顯著改善膚質及敏感反應，重拾強韌、細緻且水潤的健康光澤。

拆解日常護膚保養秘訣

想讓護膚功效倍增？除了前面提到的「潔面後第一步」黃金法則，肌底液孖寶其實還有更多隱藏用法。作為妝前保養的秘密武器，它清爽的水漾質地能在妝前即時深層補水，不僅能讓後續妝容更貼服透亮，最重要的是，完全不會出現尷尬的「擦膠碎」情況。此外，它也是面膜的最佳拍檔，在敷上面膜前先薄塗一層，能大幅提升後續精華的滲透深度，賦予疲憊肌最強的急救補給，讓保濕效果直接翻倍。

若你有進行光學或微針療程的習慣，建議在療程前兩週開始使用，提前為肌膚儲備強韌防護力，為脆弱肌膚提前「打好底子」，提升耐受度以減少術後不適；而在療程後的黃金修復期持續使用，則能顯著加速肌膚癒合，快速安撫泛紅與敏感刺激，讓你即便剛做完醫美，肌膚狀態依然能維持穩定、柔嫩且透亮的健康膚質。

護膚不複雜! 每日多做一步功效倍增

準備好升級你的日常保養程序了嗎？要擁有健康亮澤的肌膚，其實比想像中簡單，關鍵在於找對「每日多做一步」的方式。無論你是想為肌膚築起強大的抗氧防護網，還是渴望趁著晚間進行深層修復，Cetaphil 舒特膚肌底液孖寶都能全方位照顧不同膚質的需要，提升護膚成效，強效抗氧與深層修復，輕鬆重拾穩定健康肌。

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