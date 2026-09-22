亞運2026｜沈曉榆長拳封后奪港隊首金!私下是K-Pop迷、因EXO變強?

亞運沈曉榆｜在2026年愛知・名古屋亞運會中，香港武術代表沈曉榆（Lydia）於女子長拳項目勇奪金牌，亦是香港代表團在今屆亞運的「第一金」！這位在賽場上揮拳生風的「金牌拳后」，訓練以外的生活卻充滿極大反差萌。私底下的她，其實是一位活得真我又精緻的Gen Z女生，不僅是位資深的K-Pop追星迷，偶像周邊產品不離身之外，更熱愛扮靚，展現出極具個人魅力的生活態度。



名古屋亞運武術｜沈曉榆在女子長拳奪金，是港隊今屆第一金。（趙子晉攝）

沈曉榆｜兼顧學業與傷患考驗

沈曉榆的武術之路並非坦途。少年時期，她便要面對同時兼顧學業與高強度比賽訓練的雙重壓力；數年前更經歷了前十字韌帶斷裂大傷，面對漫長痛苦的復健過程與重返賽場的心理障礙，她憑藉極其堅毅的意志、強大心理質素以及樂天性格，咬緊牙關走過傷患陰霾。經歷前兩屆亞運的磨練，最終在今屆亞運一舉封后。

沈曉榆｜「六角形戰士」展現真誠魅力

今次出戰亞運，沈曉榆穿上由家姐精心設計的戰衣，背後有寓意著各項全能的六角形，代表香港的獅子山及她最愛的韓國男團EXO。在場上比賽時，她每一個眼神與動作都流露出果敢與勁道；而當完成整套動作、成績確定封后的一刻，她即時露出燦爛又親切的笑容，更向鏡頭大方做起「派心心」手勢。這種場上威風凛凛、場下真誠甜美的性格，瞬間俘虜了無數觀眾的心。

名古屋亞運武術｜沈曉榆穿上由家姐精心設計的戰衣，背後有寓意著各項全能的六角形，代表香港的獅子山及她最愛的韓國男團EXO。（趙子晉攝）

沈曉榆｜EXO成為了她當運動員的動力

除了運動員身分，沈曉榆由中學時期開始已是一名K-Pop狂熱的追星族，最愛的偶像是韓國頂級男團EXO以及成員邊伯賢（Baekhyun）。她曾在社交平台上發文感性分享：「成為職業運動員的很大原因都是因為小時候看到他們，想跟他們一樣在舞台上發光發亮。十幾年以來一直都努力訓練走到現在，成就了現在的我。這次終於有機會親口跟他們介紹自己和謝謝他們帶給了我一直變強的力量！」

沈曉榆將與偶像EXO的合照置頂 (IG@lydia_sham)

這位忠粉亦身體力行地展現對偶像的支持，過去曾前往韓國、台北及澳門等地觀看EXO演唱會，亦能在她的個人社交平台上，看見她大量追星點滴、偶像周邊不離身的可愛畫面。

沈曉榆｜在K-Pop與舞蹈中自我療癒

作為標準的K-Pop迷，沈曉榆的音樂品味相當多元，除了EXO外，她也是BIGBANG成員G-Dragon以及男團Seventeen的粉絲，亦曾帶上應援物前往偶像演唱會。活潑好動的她，在社交平台上不時分享跳舞片段，挑選如BTS、ATEEZ、MEOVV及(G)I-DLE等團體的歌曲進行Dance Challenge。在極高壓力的競技世界中，音樂與舞蹈無疑成為她放鬆身心、調整心態的減壓良方。

沈曉榆｜愛扮靚 曾嘗試粉紅色頭髮

場上韌性驚人，場外則活得帥氣瀟灑。和不少精緻女生一樣，平日也會抽時間打扮、更曾嘗試粉紅色髮型，搭配健康又性感的時尚穿搭，造型活潑又耀眼。同時亦是為「美甲控」，她曾分享為EXO成員邊伯賢特別訂製的應援美甲，更曾為亞運會比賽準備主題美甲，把熱愛元素融入生活細節。

沈曉榆｜活出瀟灑真我Gen Z態度

Lydia喜歡透過IG Vlog記錄高強度訓練和日常生活，曾坦言人生座右銘是「Work hard, Play hard」，重視工作與生活之間的平衡，展現出在追求事業、體能極限的同時，也要盡情享受生活、活在當下的生活態度。