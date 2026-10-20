甘比創設計師品牌KUUKee：從編織到時尚 讓每位女性穿出專屬色彩

現代女性生活節奏緊湊，穿搭早已不僅是外在美的展現，更多的是紓緩情緒與平衡生活的「治癒儀式」。華人置業集團行政總裁兼執行董事、慈善家劉陳凱韻（甘比）近日推出由她親自主理的全新個人設計師針織品牌「KUUKee」，將其獨到的審美視角延伸至高質感時尚領域。品牌主打優質針織服飾，以輕鬆隨意與「血清素穿搭」為核心理念，透過具愉悅感的色彩與質感設計，為每位女性提供穿衣療癒感。



甘比最近正式推出個人時裝品牌「KUUKee」

手作樂趣延伸至個人時尚版圖

甘比對編織手作的熱愛由來已久。早在2023年，她因陪伴子女抗疫時接觸到編織，從中體會到沉澱心靈的樂趣與療癒感，隨後在銅鑼灣東角LAFORET創立一站式香港本地鈎織手作品牌「Happy Yarn」。當時她希望推廣「快樂編織」，讓身兼多職的女性可以在繁忙日常中尋得放鬆空間。

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在2026年，甘比將這份對手作的熱愛進一步延伸，創立全新設計師品牌KUUKee。品牌設計希望貼合當代女性公私兩忙的生活形態，打造出既能應對公開場合需求、又能在穿著時感到自癒快樂的精緻服飾。如果說Happy Yarn是分享編織手作樂趣的基地，KUUKee則是她展現穿衣的快樂、質感穿搭的時尚美學。

我想與更多人分享輕鬆的生活哲學，Happy Yarn的定位是鈎織手作，難以大量製作。因此我決定創辦KUUKee，像一個平台，讓我發揮創意的小宇宙，與更多人分享，為大家的生活添上玩味色彩。 劉陳凱韻（甘比）

身為一個女企業家和三個孩子的母親，人們或許會期待我每天都穿著簡潔俐落的中性色系服裝。然而，無論什麼場合，我都喜歡穿著個性十足、色彩繽紛的單品。我的目標是打造舒適的服裝，讓每個人都能在任何場合穿著。對我而言，時尚應該是百搭且舒適的。我可以穿著 KUUKee 去見朋友、登機、參加商務會議，或是照顧孩子。 劉陳凱韻（甘比）

「血清素穿搭」的視覺美學

早幾年時尚圈流行以高飽和度、鮮艷色彩的「多巴胺穿搭」 (Dopamine dressing)，讓繽紛色彩帶來調節情緒的正能量。而KUUKee一詞源自帶有獨特玩味的「kooky」概念，不單是貫徹甘比鮮明率性、充滿活力的個人審美，更是將這種「穿衣快樂」昇華至身心療癒與舒適之上。

品牌主打的「血清素穿搭」（Serotonin Dressing），打破傳統針織衫沉穩單調的印象，用上趣味配色組合、自在廓形、可愛細節如心形圖案、精緻荷葉邊，以及蝴蝶結等元素，為每件作品增添靈活的可搭性，既可以套裝形式俐落登場，亦能輕鬆混搭日常基礎單品。

KUUKee主打趣味配色組合，並在細節處融入可愛元素。 (IG@kuukee_official)

為現代女性尋回生活中的溫柔力量

從快樂編織手作到高質感設計師品牌，甘比透過KUUKee向大眾呈現了穿搭的更多可能性。在面對繁重的工作與生活壓力時，一身觸感細緻、配色明亮且富設計巧思的針織衫，不只是一件衣裳，更是陪伴女性從容應對挑戰的情緒寄託。KUUKee讓穿著不再是一種外在的束縛，而是一場內在的溫柔對話，讓每位女性都能在穿搭中重拾愉悅，穿出屬於自己的獨特色彩。

親臨首發預覽活動 11月底將進軍韓國

凡事親力親為的甘比，日前於品牌首發活動，更現身分享作品背後的工藝與創意巧思。在首個系列中，她糅合了自己喜歡的風格，反映身為媽媽、事業女性的日常穿搭需要：「系列刻意加入了很多袋子，因為我日常有很多隨身物品，手機、銀包、紙巾、濕紙巾等，隨身的袋子很方便，也可以帶來更多安全感 」。活動當日場面非常熱鬧，部份款式於開始首30分鐘便告斷碼，足見衣物是美觀與實用兼備。

除了在金鐘JOYCE門店外，甘比亦預告網店即將投入服務，並於11月底進軍韓國市場，在潮流名店BOONTHESHOP內的CASESTUDY有售，希望讓更多女士為日常生活增添繽紛色彩。