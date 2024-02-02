專訪｜甘比東角開鈎織店　推廣快樂編織療癒女性生活壓力

過去幾年疫情讓每個置身當中的人產生改變，有人被迫轉換跑道卻因而開啟第二人生；也有人因而發掘到意料之外的熱情所在。華人置業行政總裁兼執行董事、鈎織店Happy Yarn店主劉太，正好是後者。三孩之母的她因小朋友網課而開始鈎織，再因被毛線店店員拒絕而決定開店教班，由一個個偶然促成的鈎織小店，已經成為不少媽媽們的Me Time蒲點、親子好去處！



因兒子一句話學鈎織

身穿粉紅色毛線背心的劉太，甫踏進自家鈎織小店Happy Yarn即告訴記者，身上的背心是昨晚特意為了訪問而鈎的新衣，因時間不夠便織了背心，否則可以改成長袖。訪問中笑指自己為鈎織瘋狂，果然不假。

劉太對「Happy Yarn」鈎織店親力親為，店內滿是親手鈎織作品，身上的粉紅色背心也是訪問前一晚的隨心之作，技巧純熟。（歐嘉樂攝）

「其實我小時候已喜歡織冷衫、織頸巾，因為嫲嫲經常織給我們。」劉太笑笑補上一句：「不過編織和我們現在店裏的鈎織是不同的！」說起自己與鈎織的初次相遇，原來與兒子有關。「疫情那段時期大家都 Work From Home（在家工作），我的三個小朋友就在家裏上online class（網課）。他們在家裏上課我只待在旁邊很悶，又剛好是天氣冷的季節，便將之前已經開始的編織繼續織下去，然後忽然有天我兒子突然拿了一個圖給我。」

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開口請教卻慘食檸檬 啟發開設一站式鈎織店

那是一個立體的毛線公仔，分別是太陽和月亮造型，劉太一口答應後細看，才發現自己說好得太快，因全都是鈎針織出來公仔，她完全不懂，惟有跑去賣冷的店舖，打算買冷同時順道想請教店員，怎料卻碰了一鼻子灰，遭到拒絕。「我問店員姐姐：『可唔可以教我？』但她只叫我：『你自己睇喇！』那刻便覺得很苦惱，心想我不懂鈎又看不明說明書，還找不到人教。那時便覺得『如果有人能教就好了』！」

24孝媽媽為了兒子一個承諾意外碰釘，反促成後來的另一番機遇。那一次經歷讓她後來很希望能開一家鈎織店，一家不只賣冷，也可以教客人鈎織的店。追問劉太後來事情發展，她笑指結果找了不太熟悉的朋友來教自己：「找到一位朋友的朋友的朋友的小學同學幫忙，不過那位也不算是很懂，所以學了基本之後自己再上網看影片自學，就這樣慢慢愛上鈎織。」

「Happy Yarn」現時已為一家一站式鈎織店舖，從材料售賣如毛冷毛線、鈎針、相關工具，至導師駐場工作坊，更有不少鈎織作品可現場選購。劉太亦不時邀請有興趣的婦女如全職或在職媽媽，以及其他有需要的女性參與工作坊，並將完成品放於店內寄賣，讓她們可憑一己之力獲取收益，紓壓同時更能有實質回報，一舉數得。

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靠鈎織紓緩壓力 織出單純的療癒感

劉太直指自己對於鈎織已算得上是狂熱，因藉鈎織獲得的不單單是完成作品的滿足，連帶過程也充滿療癒感。「鈎織帶給我的樂趣很大很大，初初織的時候反而未有發現，再加上那段日子正值疫情。當時天天困在家裏又做不了甚麼，一家人的相處始終會有磨擦，譬如阿仔不肯做功課，或者是阿囡和阿仔吵架、爭玩具等，雖然也是正常的家庭生活，但大家無事可做，同時又天天被迫困在家裏，壓力自然大。」作為三孩之母的她既忙於照顧小朋友，亦要擔當先生的賢內助，壓力可想而知。織織復織織的單純，讓這位人妻兼人母大感療癒。

分享開店初衷時，劉太強調不想店舖只是一家毛線店，而是有好的導師在這裏用心教人，讓大家能在Happy Yarn從零學到識，慢慢進步。「我的宗旨是希望大家很開心地來學習。」劉太笑笑重提自己那一次食檸檬經歷，指不想別人也經歷沒有人教、不知道哪裏可以學的情況。「希望自己起了個頭，推動鈎織文化。讓大家知道，原來學鈎織是很容易，簡單到用手指也可以做到很多作品！」訪問中記者笑指是否「手殘」人士也能學懂，劉太爽快指：「我教你好快就可以織到架喇！」

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家中4位「顧客」最捧場 誰是最高要求客人？

媽媽愛上鈎織，仔女和丈夫自然成為目標顧客，劉太也不例外，早前小女兒的生日派對便選址Happy Yarn，辦了一場鈎織主題生日派對。劉太笑言三個小朋友各有所好，大女兒對配色特別有要求；兒子最愛天馬行空的玩意，諸如飛機、巴黎鐵塔等都曾是她的作品；小女兒則成了媽媽的頭號支持者，常常一起鈎織，更陪媽媽落店客串做收銀。問劉太有沒有最難完成的作品，她馬上笑答：「我想你們都一定很想八卦！事實上我先生就是我遇過最難服侍的客人！」原來丈夫眼見太太為仔女織了很多新衫、玩具，便也跟風要求她織一件開胸冷衫。「他心理唔平衡！」劉太開丈夫玩笑指他「改完再改」，是最高要求的客人。

廿四孝媽媽送完返學再落舖 快閃限定親教編織班

作為店主，劉太親力親為，直指曾一星期七天，天天落舖，更坦言剛開始時沒想過由自己一個做，但因與合作的人理念不同，便決定還是自己負責。問店裏裝潢設計是否也是她的構思，卻原來是兒子劉仲學的主意。「鈎織間接令我和仔女多了親子時間，也多了話題，就算大囡對鈎織不算太有興趣，但也會常常來店裏玩，很開心！」店舖的客源以女性為主，當中不少更是媽媽，劉太直指工作坊最搶手的時間正是早上十時至十二時，因那段時間媽媽們剛送仔女上學，比較空閒。「我也是這段時間來得最多，送完細囡返學，就有時間過來。」由劉太親自上陣的工作坊或許可遇不可求，但想買到她親手鈎織的作品就簡單得多，凡作品上鈎有「Handmade By KimBee」的皮製小牌的即是。訪問過程中劉太邊示範鈎織邊回答問題，嘴上答話卻無礙手上動作，不消10分鐘，一個可愛小挽袋大功告成，讓在場工作人員個個大呼厲害。

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媽媽身份明白女性壓力 冀透過編織傳播快樂

劉太的鈎織店取名「Happy Yarn」，開宗名義就是要傳播快樂。「為甚麼叫『Happy Yarn』，是因為真的很想幫人。」去年聖誕劉太就曾聯同「仲學社」為長者送上手織頸巾，亦曾在自家社企餐廳「秀樺廚房」舉辦免費工作坊，讓有興趣的婦女參加。劉太笑指男士予人的印象比較堅強也直接，而女性的心思細膩，卻更較難得到他人的體諒或理解。「譬如我自己是個媽媽，更能理解作為媽媽的心情，總是很自然地將照顧整個家庭的責任撐起，因為爸爸在外工作，難參與到太多家庭事，自己也會因另一半工作辛苦不太想煩到他，變成媽媽在大多數情況下都在獨自默默承受，壓力不小。但若果她們能通過鈎織做到成品，同時又能在過程中得到療癒，那便很好。」

開店緣起自一次偶然，也來自親身經歷，鈎織的療癒和快樂讓劉太沈醉其中，因此即使開店營商，她也不希望來的客人覺得導師敷衍教人只想賺錢，或覺得鈎織很難。「我希望客人學完後有所得着很Happy、學的過程Happy、回到家很Happy，甚至他們學懂後自己去外面買毛線，然後織作品給別人，大家也Happy！」如同店名「Happy Yarn」，快樂地織，越織越快樂。

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精緻小店進駐東角LAFORET 集結年輕一族潮人至愛

「Happy Yarn」所在的東角LAFORET商埸，位處銅鑼灣核心地帶、毗鄰大型百貨公司，充滿不同潮流風格，屬年輕人時尚熱點。商埸內不乏年輕女性喜愛的精品小店、夾糖店、扭蛋機；亦有潮人至愛的精緻選物店、自家設計服飾店。其中更有一家來自中東的波斯地毯店，是不少識貨之人的朝聖地。稍後將有另文介紹商場特色小店，分享店主的開店故事！