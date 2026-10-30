日本退稅｜11月1日起遊日必看！一文看清4大新制與3步退稅流程

準備去日本血拼的你注意！由11月1日起，日本的免稅制度將迎來大改革，以往大家習慣付款時已免除消費稅的情況，即將全面走入歷史，改為在購物時先付清 10% 的消費稅，留待離開日本時，到機場由海關確認後才可把稅金拿回來。



2026年11月1日之後的日本免稅購物，不再是結帳當下的價格折讓，而是一場需要旅客妥善規劃的「先付後取回」流程。四大變革鬆綁了商品分類與包裝限制，卻同時收緊了離境確認的時序要求；三步流程看似簡單，關鍵在於預留充裕時間、備齊商品與護照，並在託運行李之前完成所有海關手續。旅客宜提早抵達機場，以免因退稅程序耽誤登機。

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日本退稅｜變革一：從「店內免稅」走向「離境退款」

新制最直觀的改變，是旅客在免稅店結帳時不再享有直接扣除消費稅的價格。以往在藥妝店或電器店出示護照即時減免10%消費稅的體驗成為歷史，所有合資格商品一律以含稅價交易，稅款要待離境手續完成後才回到旅客手中。

日本退稅｜變革二：商品分類與金額上限同步取消

舊制將商品嚴格劃分為「一般品」與「消耗品」，兩者分開計算免稅額，消耗品更設有同店單日50萬日圓的上限。新制一舉抹除這道界線，兩類商品可合併結帳，金額上限亦告撤銷，唯一約束是旅客必須有能力在離境時親自攜帶全部商品。

日本退稅｜變革三：密封包裝與「別送」制度雙雙廢除

過往必須以透明密封袋包裝、離境前不得拆封的規定將同步走入歷史，此舉既減少店家結帳壓力，亦方便旅客整理行李。更重要的是，以往容許將免稅品郵寄出境的「別送」安排已被廢止，商品必須由旅客本人隨身攜帶出境，否則喪失退稅資格。

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日本退稅｜變革四：海關確認時點提前至託運之前

舊制下海關查驗多於保安檢查後進行，新制則要求旅客在辦理登機手續及託運行李之前，先完成免稅商品的出境確認。此舉確保海關在必要時能實際查驗商品，避免旅客以「行李已託運」為由無法出示免稅品。

日本退稅｜3步退稅流程

日本退稅流程第一步：含稅購物，登記退款帳戶

在同一免稅店同日購買未稅滿5,000日圓以上商品為退稅門檻，而結帳時須支付含稅金額，並按店家指示登記退款方式，可選擇信用卡、銀行帳戶等非現金方式，部分商戶亦支援現金退款安排。此步驟僅完成「退稅資格的登記」，並非即時取得稅款。

日本退稅流程第二步：離境前完成海關確認

旅客須在購買日起90天內出境，並於離境當天、託運行李前，帶同護照及全部免稅商品前往機場或港口的退稅專用自助終端機（KIOSK）辦理手續。全國36個設有國際航班的機場及國際港口（含郵輪碼頭）配置實體機台外，另可使用Visit Japan Web在手機上完成線上確認。

日本退稅流程第三步：系統判定後領取退款

機台或Visit Japan Web（VJW）系統會給出判定結果：綠色代表無須進一步查驗，程序即告完成；紅色則須攜帶商品前往海關檢查區接受人工核實。確認完成後，免稅店或受託退稅平台會按旅客原先登記的方式退還消費稅，非現金退款一般於出境後過帳，選擇現金者則在機場指定櫃檯領取。

手續費差異與機場配套

新制下退稅手續費因商家而異。唐吉訶德（DON DON DONKI）及BicCamera等大型連鎖店已宣布自行吸收手續費，以「零手續費」吸引旅客；惟部分第三方退稅服務平台仍可能收取約1.5%至3%的服務費，旅客購物前宜先確認。

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日本退稅｜旅客出發前注意

由於新制度實施往往很大機會伴隨著混亂，如果不想令行程受影響，以下事項大家必須留意：

一：準備充足「結帳預算」與信用卡額度

以後在藥妝店、電器行或百貨公司掃貨，結帳當下必須支付「含稅全額」，所以要確保手頭上有足夠現金，或信用卡額度夠深，以免在結帳櫃檯前為了那 10% 的稅金差額手忙腳亂。

二：免稅品切勿放進行李箱深處

因為退稅手續改到離境時進行，海關必須親眼確認你真的有把商品「帶出國」，才會退錢給你。所以打包行李時，千萬別把剛買的免稅戰利品死死壓在行李箱最深處！建議將免稅品集中收納，並放在容易拿取的地方，以便在機場查驗時能迅速配合開箱。

三：比以往更早抵達機場

提早到機場當然是常識，但新制度實施，當所有旅客都集中在離境口岸辦理退稅，機場海關與退稅櫃台勢必湧現排隊人潮，加上大眾尚未習慣，很可能會發生混亂情況。所以回程當日，請務必比平常更早抵達機場，日本官方與旅遊專家普遍建議旅客，應比平常的2小時，再額外預留多半至一小時，甚至 90 分鐘時間來處理退稅手續。