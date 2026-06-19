定妝粉餅日本女生愛用6款推薦　適配乾肌、混油肌妝容細膩不暗沉

其實最懂得定妝小技巧的就是日本女生了，她們總是能把妝畫得看起來自然又完美，皮膚透出的光澤感簡直像天生的一樣。其中的關鍵就在於她們對最後一步的定妝絕不馬虎，無論是產品選擇還是上妝手法都非常細膩，這才是最高端的隱形完妝術。



進入2026年，定妝產品不再只是單純的吸油，更多了修飾瑕疵、校正膚色與延續底妝質感的重責大任。不論你是追求日系貴婦那種飽滿的濕潤光，還是迷戀歐美派那種細膩拋光的磨皮感，甚至是極致控油的絲絨妝效，今年的新品表現都讓人驚艷。如果你正煩惱夏日悶熱導致的暗沉，或是乾冷季節帶來的乾紋粉感，這份年度最強定妝名單絕對能讓你找到心頭好。

6個定妝產品推薦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

日系定妝粉餅6款推薦（01製圖；BOBBI BROWN官網）

+ 7

必買1：3CE單色腮紅限量色寶寶藍

這款雖然被歸為腮紅，但其實可以當作寶寶藍蜜粉，在需要加強的地方提升妝容清透感！連《單身即地獄5》的人氣女星朴喜珗都對它愛不釋手，一刷上膨脹秒減齡，而且粉質細膩好暈染，展現韓系淡顏氛圍感，你一直多層疊加不顯髒！

3CE單色腮紅限量色寶寶藍，5.5g



必買2：SUQQU晶采艷澤蜜粉e 乾肌救星，鎖住底妝的高級潤感

身為日本頂級底妝代表，SUQQU的蜜粉一直是彩妝師與資深美妝控的私藏。全新推出的晶采艷澤蜜粉e專為追求高級光澤的人量身打造，核心在於高比例的油質包覆粉體技術。許多乾肌網友分享，以前定妝最怕顯乾紋，但這瓶擦上去反而像擦了保養品，底妝原本的亮感完全被鎖住。搭配多重尺寸珠光，讓肌膚呈現出飽滿、濕潤的微光感，是營造貴婦好氣色的首選。

SUQQU晶采艷澤蜜粉e，15g，$445



必買3：SUQQU晶采光透蜜粉e 混油肌天菜，打造明亮乾淨的透明美肌

若你偏好清透、輕盈的妝效，同系列的晶采光透蜜粉e則展現了不同的美學。它運用球狀柔焦粉體與細緻的水感珠光，能在修飾毛孔與細紋的同時維持皮膚的通透度。這款的控油力拿捏得剛剛好，夏天用也不會覺得厚重。它不會把光澤完全蓋掉，而是把妝面收拾得很乾淨明亮，像天生膚質就很好。對於混油肌或在潮濕氣候下追求乾淨妝感的人來說，這款簡直是定妝界的透明薄紗。

SUQQU晶采光透蜜粉e，15g，$445



必買4：KRYOLAN歌劇魅影七秒修顏粉餅，2.0控油粉餅霸主再進化

如果說包包裡只能有一顆稱霸各場合的粉餅，歌劇魅影七秒修顏粉餅一直是標準答案。全新2.0版迎來PRO升級，延續舊版控油持久、不易暗沉的優點，新版更強化保濕與融膚度。採用仿生脂質融膚技術，讓粉體只吸油不吸水，即使是乾肌也不易龜裂。搭載全新磁吸式藍色美型包裝，一拍柔霧且多次堆疊也不卡粉，針對容易出油又怕乾的混合膚況也能輕鬆收服，打造外霧內潤的高訂級絲絨妝感。

KRYOLAN歌劇魅影七秒修顏粉餅，10g



必買5：NARS原生光蜜粉餅，任何角度都完美拋光

NARS的小白餅在美妝圈早已封神，2026春夏限定的原生光蜜粉餅（限量花卉版）換上夢幻花卉新衣，內容物依然強大。結合獨家控光科技與LRC聚光保濕複合物，它能在不改變底妝顏色的前提下，達成視覺上的柔焦磨皮。不少網友讚嘆，它的粉質細到摸不出來，刷上臉後原本的毛孔瑕疵瞬間隱形，而且臉部轉動時會有一種高級的裸光感。這款限量版更強化了保濕力與持妝感，是打造柔焦拋光肌的最佳派檔。

NARS原生光蜜粉餅（限量花卉版），9g，$390



必買6：BOBBI BROWN粉透柔光粉餅，拯救蠟黃的冷白皮濾鏡

如果你常覺得完妝後臉色暗沉、容易發黃，那麼BOBBI BROWN專為亞洲膚色打造的粉透柔光粉餅絕對是必收黑馬。這款蜜粉餅採用美翻天的冷萃紫加透明白大理石設計，上臉後紫色調能精準抵銷肌膚的蠟黃感。網友直言這塊真的神，刷上去整張臉直接乾淨一階。加入粉紅珍珠光粒子後，讓妝效帶有減齡的澎潤感。其優異的控油力也深受好評，在悶熱的天氣下補妝也不結塊，隨手一拍就是迷人的冷白光感肌。

BOBBI BROWN粉透柔光粉餅（NEW Pearl Lavender色號），10g，$420



美妝教室問與答：專業彩妝師定妝秘訣

Q1：蠟黃肌膚該如何挑選定妝顏色？ A：亞洲女孩最怕的蠟黃感，建議選擇紫色或粉藍色系的產品。根據色彩互補原理，紫色能有效抵銷肌膚發黃的視覺感，讓膚色瞬間提亮並呈現冷白皮的透明感。如果想增加氣色，則可以混搭一點粉色調。 Q2：夏天流汗、脫妝了，該怎麼用粉餅或蜜粉補救？ A：脫妝時千萬不要直接補粉，那會造成結塊。第一步是吸油，先用面紙輕壓帶走多餘油脂。第二步是補水，使用補妝噴霧微壓脫妝處。第三步是補粉，選擇粉質細緻的蜜粉餅或具有融膚技術的粉餅，以粉撲輕輕點彈在容易脫妝的 T 字部位，即可恢復乾淨質感。 Q3：乾性肌膚定妝怕起乾紋怎麼辦？ A：乾肌定妝的重點在於分區與選品。建議選擇含有美容油包覆粉體的款式，或是強調只吸油不吸水的仿生技術產品。上妝時只針對容易脫妝的眼周或鼻翼兩側輕掃，保留臉頰原本的保養光澤，就能避免粉感過重的困擾。 Q4：定妝該用粉撲還是蜜粉刷？刷具該如何搭配使用？ A：這取決於你想要的妝感。粉撲適合追求高遮瑕與霧面質感的妝效，透過輕壓動作能讓粉體與肌膚更緊密結合，控油力也較強。蜜粉刷則適合想要輕薄、通透妝感的人，能均勻撒下粉體並保留底妝的光澤。專業建議是兩者結合，先用蜜粉刷全臉大範圍輕掃，再針對容易出油的 T 字部位用粉撲加強按壓，這樣既能保有輕盈感，又能確保妝容持久不脫落。

同場加映：精緻妝容如何減少暗沉脫妝？化妝師教3招用面紙+海綿解決粉底氧化（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 19

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】