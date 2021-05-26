Elliot Page手術後首公開半裸照　自信笑容騷疤痕：擁抱真正自己

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-05-26 17:20

Elliot Page｜曾出演《潛行凶間》（Inception）的加拿大女星Elliot Page（改名前：Ellen Page），在社交媒體上公開赤裸上身的泳照。 Elliot Page去年宣布成為跨性別人士，他已接受切除乳房手術，相片中，他胸口疤痕明顯可見，而更耀眼的，是Elliot Page燦爛又自信的笑容。就如他之前所說：「我是經歷了幾多磨難才走到這一步」

Elliot Page 術後分享半裸上身照：現在的我更像真正的自己

34歲的Elliot Page（改名前：Ellen Page）曾參演多部人氣電影所為人熟悉，如《潛行凶間》（Inception）、《Juno少女孕記》（Juno），以及Netflix大熱作品《雨傘學院》（The Umbrella Academy）等。

Elliot Page 昨日（ 5 月 25 日）首次在IG 發佈其泳照，相中的他，笑容燦爛，半裸上身，八塊腹肌搶眼。他今年 3 月已接受性別重置手術，其胸部的術後疤痕明顯可見。

Elliot Page在Instagram 說道：「新跨性別人士的第1條泳褲（Trans bb’s first swim trunks）」（elliotpage@Instagram）

Elliot Page 發帖標題：「新跨性別人士的第1條泳褲（Trans bb’s first swim trunks）」他又用上 #transjoy、#transisbeautiful 的 hashtag，流露對跨性別的自信與喜悅，帖子吸引逾 200 萬個讚，不少人留言支持。

Elliot Page 今年成為首位登上《時代》雜誌封面的跨性別人士，當時他已進行切除乳房的手術。Elliot Page在訪問中分享手術後的喜悅，「我的人生變得美好，現在的我更像真正的自己。」。

Elliot Page當時已與當時十分支持他的太太Emma Portner離婚。她曾在推特上發表一篇告白也說，自己感到幸運邁入人生新階段，而當他愈擁抱真實的自己，就愈敢做夢，他的心就愈強大。

▼▼▼按圖回顧Elliot Page宣布成跨性別人士的公開告白，他與2018年與舞蹈員妻子Emma Portner結果，之後離異，不少眾支持者感到婉惜▼▼▼

+ 6 + 6 + 6

事實上，他一路上走過來，並不容易，他在訪談節目《奧普拉傾談時光》（The Oprah Conversation）中曾感慨：「為甚麼這個社會令這一切變得如此困難？我是經歷了幾多磨難才走到這一步！」

拍劇認清自己 出櫃做自己曾感害怕

童星出身的Elliot Page 演活不同角色，拍攝《Freeheld》（愛是最大權利）更改變她的一生。

Elliot Page在2014年宣布出櫃。（Getty Image）

《愛是最大權利》是有關女同志伴侶爭取法律權利的故事，Elliot Page在過程中意識到，「若帶着秘密躲在櫃子裏揣摩，不僅讓我顯得綁手綁腳，且會感到十分痛苦。」當時還沒出櫃的她，有時會在LGBT族群（性少數者）面前感到罪惡，為何明知自己對性別感疑惑，卻收藏自己。

▼▼▼Elliot Page常為女性與LGBT族群（性少數者）發聲 ，按圖看看她曾說過甚麼發人深省的說話▼▼▼

+ 5 + 5 + 5

無疑，我認為出櫃是允許我與創造性自我是一致的。（Absolutely, I think coming out has allowed me to align who I am with with my creative self. ） Elliot Page

她最終鼓起勇氣，於2014年人權運動組織基金會的 LGBT 青年會議，顫抖着說出：「我今天會在這裏，是因為我是同性戀。是因為⋯⋯（因情緒激動而停頓）是因為我希望能造成改變，能帶給其他人更好過、更有希望的時光。我覺得自己有這份義務和社會責任。」

34歲的Elliot Page在去年12月宣布成為跨性別人士。（elliotpage@Instagram）

Elliot Page 去年正式宣布自己是跨性別人士，指以後可以「he/ they」形容他，他又以自身的經歷，鼓勵正身處逆境的非異性戀者。Elliot Page 沒有埋葬自己的害怕，而是勇氣出走來，他的自信笑容，是他一路走過來，終於找回真正自己的真心喜悅。

同場加映：Ellen Page改名Elliot成跨性別Chanel首位美妝模特兒也是跨性別人士？曾遭欺凌揭變性苦況