曾出演《潛行凶間》（Inception）的加拿大女星 Ellen Page 早前宣布改名為「Elliot Page」，原因是她要成為跨性別人士，並說到：「我難以用言語形容這種特別的感覺，我終於能真正愛自己，並追求真正自我。」，此舉引起不少行內外人士討論。

Ellen Page 宣布成為跨性別人士，得老婆Emma Portner 支持。（elliotpage@instagram）

Ellen Page宣布改名「Elliot 」 眾星齊撐跨性別人士

33歲的 Elliot Page（改名前：Ellen Page）曾參演多部人氣電影所為人熟悉，如《潛行凶間》（Inception）、《Juno少女孕記》（Juno），以及Netflix大熱作品《雨傘學院》（The Umbrella Academy）等；她在12月2日宣布自己是跨性別人士，以後大家可以「he/ they」形容他，並改名為「Elliot」，他希望藉着他的故事，鼓勵所有正身處逆境的非異性戀者，並讓世界變得更好。

Elliot Page 老婆Emma Portner 也在他發聲明後表達支持：「love you so much elliot」；Hugh Jackman、Miley Cyrus、Ellen DeGeneres等眾星也隨即恭喜、支持他。

▼▼▼按圖看Elliot Page宣布成跨性別人士的長文，與老婆Emma Portner 的愛情故事▼▼▼

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無疑，我認為出櫃是允許我與創造性自我是一致的。（Absolutely, I think coming out has allowed me to align who I am with with my creative self. ） Elliot Page

Elliot Page在2014年宣布出櫃。（Getty Image）

拍劇認清自己 出櫃做自己曾感害怕

童星出身的Elliot Page 演活不同角色，而拍攝《Freeheld》（愛是最大權利）更改變她的一生。

《愛是最大權利》一套有關女同志伴侶爭取法律權利的故事，Elliot Page在過程中意識到，「若帶着秘密躲在櫃子裏揣摩，不僅讓我顯得綁手綁腳，且會感到十分痛苦。」當時還沒出櫃的她，有時會在LGBT族群（性少數者）面前感到罪惡，為何明知自己對性別感疑惑，卻收藏自己。

▼▼▼Elliot Page常為女性與LGBT族群（性少數者）發聲 ，按圖看看她曾說過甚麼發人深省的說話▼▼▼

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她終鼓起勇氣，在2014年人權運動組織基金會的 LGBT 青年會議上，她來到顫抖着說出：「我今天會在這裏，是因為我是同性戀。是因為⋯⋯（因情緒激動而停頓）是因為我希望能造成改變，能帶給其他人更好過、更有希望的時光。我覺得自己有這份義務和社會責任。」

對，美國是公認較為開放的國家，但作為公眾人物，或多或少，出櫃都可能賠上自己事業，Elliot Page 沒有埋葬自己的害怕，那份勇氣更是讓人敬佩。

模特兒Teddy Quinlivanan是一名跨性別人士。（teddy_quinlivan@instagram）

Chanel首位美妝模特兒也是跨性別人士？

不止演藝界，一向被批評過於宣傳「標準女性」的時尚界也為公義世界出一分力，Chanel 請來一位跨性別模特兒Teddy Quinlivan擔任美妝模特兒，為品牌寫下新的里程碑，也讓世界關注跨性別人士。

Teddy Quinlivan 擁有精緻五官、高挑纖瘦的身型，讓她可行走各大時裝品牌的時裝騷，如Gucci、Louis Vuitton、Chloé等，然而她曾經是一位「他」。

▼▼▼1994年出生的Teddy Quinlivan曾經是一名男生，曾被同儕欺凌，甚至性侵及性命威脅，按圖看看Teddy 如何一步一步成為Chanel首位美妝模特兒▼▼▼

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有些網民仍留言：那麼Elliot Page 是做了手術成為了男性？還是只是跨性別人士？

已經2020年代，病毒在變，我們思想又怎能原地踏步？性別不再是二元對立，然而想改變他人思想不容易，就像Elliot Page也提到，他有時還會因宣傳這理念而感到害怕、疲憊，可是我們能做到的是由改變自己開始，或許世界會逐步變得更好。

▼▼▼同場加映：「30歲」只是1/3人生的時間，只要願意面對自己，追求自己想要的，不着急也不焦慮「三十而立」，《三十而已》有哪些人生、愛情金句正中你心（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼同場加映：由林柏宏、謝欣穎主演的台灣電影《怪胎》已在港上映，故事以患有「強迫症」的男、女主角出發，講述不合群、病態的愛情故事點擊，即看《怪胎》經典愛情金句，你最喜歡哪一句？（延伸閱讀）▼▼▼