回到港姐最美年代　高顏值高學歷　李嘉欣、郭藹明是盛世代表？

撰文： 周凱欣 最後更新日期： 2021-05-27 18:00

一年一度的《2021香港小姐競選》現正進行招募，報名日期於6月6日截止。無綫副總經理曾志偉，早前就表示要「重振」香港小姐聲譽，並希望決賽可在紅館進行。

香港小姐去年以「逆市筍工」作招徠，而今年則以以「WE MISS HONG KONG」作口號，曾志偉表示希望喚醒大眾，以及強化香港小姐「美貌與智慧並重」形象，更要擔起親善大使、服務社會的職務，而不是只為選美加入娛樂圈。

回看近幾年香港小姐選舉，傳媒和觀眾都不留情面地狠批參加者的質素。雖然當中也不乏亮眼美女，但每年聽得最多的，還是新不如舊的評價。過往全城矚目的盛事，在今天已成了大家湊熱鬧的笑話。如今的港姐究竟是差了些什麼？可能大家始終忘不了，過往一班真正「美貌與智慧並重」港姐。

▼▼▼【按圖看】讓我們一起回到8、90年代，回顧香港小姐最美年代▼▼▼

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