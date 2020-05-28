歲月的流逝，再美的容貌都難逃變老的定律，即使是鏡頭前光鮮亮麗的女星們都一樣要面對衰老。雖然鏡頭前總是花枝招展，但很多女星私下都勇於展示素顏的自己，甚至不顧偶像包袱展示醜態予大眾眼前，那怕是老了殘了，臉上有再多的缺點，也以素顏告訴大家:「接受真實的自己就是最美。」

30+女星：王君馨

今年34歲的王君馨(Grace)是2007年的港姐亞軍，性格率直開朗的她總是給人真摰的感覺，因此在圈中收獲了一班好閨密「處女黨」。王君韾早前更開始踏足YouTube界，向大家分享她的日常生活和妝容等等，在最新的妝片中Grace在鏡頭前無懼展現素顏，雖然落妝後的Grace黑眼圈較大，而且膚色蠟黃較無精神，加上沒有了眉毛的加持，沒有了平日的女神氣場。不過Grace勇於展現實實一面的舉動讓網民大讚她勇氣可嘉，更稱她為「勇氣美女」。

王君馨早前開始拍YouTube片，向大家分享她的日常生活和妝容，無懼素顏示人。( Grace Wong Official Channel @YouTube)

其實Grace不時都會在Instagram上上載素顏的照面，沒有絲毫的遮掩，展現最真實的一面。她曾經說過自己也花了一段時間接受自己的瑕疵， 很多人習慣了自己化妝後的美貌而忘記了最真實的樣子，她認為樣貌是父母和神所賜予的，即使無任何修飾都依然很美麗，鼓勵女性們要記得擁抱和欣賞不完美卻最自然的自己。

王君馨化妝後及素顏照對比：(按查圖看)

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40+女星：鄭秀文 (Sammi)

47歲的「運動狂魔」鄭秀文(Sammi)經常都會在Instagram上載她做運動的片段及照片，片中的Sammi總是大汗淋漓，沒有美顏濾鏡下的她展現了運動後的素顏狀態，因為劇烈運動而泛紅的雙頰，近鏡下完全可以看到Sammi沒有毛孔的細緻皮膚，對比妝前妝後的Sammi差別不算太大，但沒有化妝的她卻是一名「無眉娘」，眉毛稀疏得仿似沒有一樣。

「運動狂魔」鄭秀文(Sammi)經常都會分享自己素顏的照片，全無天后包袱。(sammi_chengsauman@IG)

她自己也在照片寫下留言：「運動完好醜，不過不重要，付出汗水才是重點」，網民紛紛表示運動時的Sammi最美麗。比起外貌，Sammi更重視身體健康和體態，她認為健康的飲食生活不但可以讓皮膚變好，健美的體態也能增加女性的自信，只有從內而外散發自信光芒，才是最完美的。

鄭秀文(Sammi)化妝後及素顏照對比：(按查圖看)

50+女星：劉嘉玲

劉嘉玲曾經也是80年代的美人之一，已經54歲的她雖然逃不過變老的定律，但她的身材仍是十分苗條。劉嘉玲是個愛戶外運動的人，她經常都會行山，還會素顏自拍，在網上大方跟大家分享。有網民就詫異她妝前妝後分別很大，更嘲笑過她素顏就跟普通「大媽」無異，面容蒼老，雙目無神，與妝後明艷照人的她大有分別。

劉嘉玲經常在網上分享絲毫沒有遮掩的素顏照，毫不介意「殘樣」曝光。(劉嘉玲@微博)

不過劉嘉玲用高情商來回應網民的嘲諷，她上載了一張絲毫沒有遮掩的素顏照，並說道：「一個真正懂得愛的人，其實第一個應該是愛自己，徹底了解過自己以後，你那個愛比較健全。」讓大眾知道她對於自己的素顏一點也不自卑，勇於做自己，就會散發自信的美麗。50多歲的女人能活得如此自信又霸氣，世上又有幾多個劉嘉玲呢？

劉嘉玲化妝後及素顏照對比：(按查圖看)

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70+ 女星：汪明荃

汪阿姐雖然已經72歲高齡，但是她的內心卻住著一個熱情的小女孩，性格鬼馬而且願意嘗試新潮事物。只要配合化妝和時尚穿搭，完全看不出她已經70多歲，散發雍容華貴的氣質，不過素顏的她就回復正常年齡的狀態。早前她更模仿鄭秀文(Sammi)素顏拍攝運動爆汗自拍照，汪阿姐無懼展露滿面皺紋素顏拍照，率真性情讓網民大讚可愛，就連鄭秀文(Sammi)本人也大讚「好正」！

但是滿佈皺紋的臉龐都遮蓋不住汪阿姐的活力，

曾經絕代風華的汪阿姐即使進入花甲之年卻活力充沛，年過70仍然可與後生仔打成一片真是能人所不能。汪阿姐更曾自創的一套IG Tag人大法---「汪阿Tag」，更曾經在香港掀起熱潮。汪阿姐的風趣愛玩性格讓她備受大眾喜愛，人老心不老才是永遠保持年輕之道。

汪明荃化妝後及素顏照對比：(按查圖看)

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