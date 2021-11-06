聖誕倒數月曆2021｜Lady M閃燈花環含12款朱古力：芒果味中和甜膩

聖誕倒數月曆2021｜Lady M去年首度推出水晶球聖誕倒數月曆大受歡迎，今年再推出花環設計的倒數月曆，配以LED燈設計，掛起作裝飾可增添節日氣氛，內含24格不同口味朱古力，可甜蜜地倒數過聖誕。



聖誕倒數月曆2021｜Lady M的「聖誕花環倒數月曆禮盒」宛如「迷你版燈飾」。（龔嘉盛攝）

Lady M月曆禮盒設計特別 可成「迷你版燈飾」？

Lady M「聖誕花環倒數月曆禮盒」設計頗有心思，適合掛在家中作節日裝飾，貫徹使用紅、綠配色，色調充滿聖誕氣氛，再加上燙金設計及金鏈，帶出幾分精緻優雅的感覺。禮盒背部有按鈕，按下即可開啟表面的LED燈飾，閃爍燈光更添聖誕氣氛，在家中已能觀賞「迷你版燈飾」，月曆禮盒即日起在門店限量發售，作為獎勵自己或聖誕禮物也不失為好選擇。

月曆含24格朱古力 編輯實試伯爵茶口味最驚喜

Lady M聖誕月曆每個內格有1小包4粒朱古力，口味包括抹茶脆心朱古力、焦糖布丁杏仁朱古力、熱情果朱古力、富有節日氣氛的紅絲絨朱古力及薑餅味黑朱古力等。

Lady M的伯爵茶千層蛋糕是大熱產品，而倒數月曆中的伯爵茶味朱古力同樣有驚喜，甜度適中，茶香氣十足，加上脆心內餡有口感；而芒果啫喱乳酪朱古力口味清新，可中和朱古力自帶的甜膩，亦是不錯口味。

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