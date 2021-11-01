聖誕倒數月曆2021｜15支Jo Malone London人氣香水　每件只需$178

2021聖誕倒數月曆｜Jo Malone London的聖誕倒數月曆每年都令人為之期待，讓《01女生》為大家解開24個小盒子的秘密；另外，聖誕限量版香水也是每年香水迷最留意的，全新「星光柑橘與蜂蜜古龍水（Starlit Mandarin & Honey Cologne）」必可俘虜粉絲的心，也是聖誕禮物的好提案。



2021聖誕倒數月曆｜《01女生》為大家解開Jo Malone London聖誕倒數月曆的秘密。（麥超億攝）

Jo Malone London聖誕倒數月曆：15支人氣香水夠誠意

2021年Jo Malone London聖誕倒數月曆，換上優雅新裝，24個小盒子藏着不同小驚喜，有一系列經典與節日獨家古龍水、迷你香氛蠟燭與放鬆身心的產品，最後一日更有古龍水30ml作璀璨驚喜；倒數月曆將於稍後十一月上旬在官方網店發售，另只限於連卡佛專櫃購買，售HK$4,280。

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每年聖誕Jo Malone London都會推出全新的香氣，2021年則由充滿蜂蜜香甜且帶有絲絲煙燻氣息，，再糅合稻草與聖草的草本香的「星光柑橘與蜂蜜古龍水（Starlit Mandarin & Honey Cologne）」為主角，在寒冷的冬日中，帶來暖意；瓶身則換上星光璀璨的設計，配上金色瓶蓋，奢華迷人；Jo Malone London更特意重推「White Moss & Snowdrop白苔與雪花蓮」，換上銀灰瓶身設計，並把兩者配搭，蜂蜜配白苔與雪花蓮，且含柑橘、木本香與香豆素和琥珀，給人醉人、溫暖的感覺。

聖誕禮物 | 每年聖誕Jo Malone London都會推出全新的香氣。（Jo Malone London）

另外，經典款的「鼠尾草與海鹽古龍水（Wood Sage & Sea Salt Cologne）」也換上星光閃爍的限量版亮銀瓶身；而2019年的聖誕限定版香水「玫瑰與木蘭古龍水（Rose & Magnolia Cologne）」也以奢華銀灰瓶身配以亮金瓶蓋，再次歸來；喜歡以上香氣的朋友不可錯過。