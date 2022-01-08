曾為梅艷芳度身　68歲內衣達人破產後再開店：想留返啲嘢喺度

你有想像過，68歲是甚麼模樣？過着退休生活，優哉游哉，與老伴天天飲茶、閒聊？還是有心有力周遊列國？對於68歲的內衣達人馬太（馬黃冰華），這都不是她想要的生活。

22歲開始創業，30歲便擁有9間內衣店，徐小鳳、梅艷芳、袁詠儀都是她的客人，一生勞碌，甚至歷經破產，她還可興奮地說出：「我希望做到90歲！」確實令「社畜們 」有些不解，但她用一生告訴我們：挑戰，令人生更精彩。



68歲的內衣達人馬太（馬黃冰華）在70年代已發展矯型內衣事業。（歐嘉樂攝）

60+再創業日做16小時：是金錢不能給我的快樂

68歲的馬太在2021年3月開設矯型內衣小店，客似雲來，靠的是經驗，是實力，馬太絕非創業初哥，更是香港矯型內衣市場的第一代，但相信任何人聽到，60+還不退休，出來工作，是家庭經濟有問題，還是有甚麼苦況：「我的朋友聽到我要開店便說：做乜仲做呀？係咪傻㗎？咁大年紀，唞下啦。」

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對於近70歲的人來說，下午到公園走走已經要花些力氣，更何況是開店，由早上11時到晚上8時，入貨、上貨、照顧客人一腳踢，有時更要OT，網絡發達，下班又要處理客人的訊息，馬太卻沒有一句怨言，更形容是近10年最開心的時光。

「我喜歡工作，與朋友打牌、旅行一樣開心，但每日遇到不同客人，見到他們的改變，聽到客人的稱讚，都令我非常快樂，是金錢不能給我的；我甚至大膽講（我的工作）是改變他們的人生」身邊人都指工作令馬太臉上多了光彩、笑容。

馬太也曾經歷過失敗。（歐嘉樂攝）

曾面對破產、失敗母親之名 開店再找人生光輝

你以為馬太又是一個「廢老成功論」？非也，風光面前，她也曾失敗過，內衣連鎖品牌與親人金錢糾紛鬧上法庭，更周轉不靈，導致破產；為了事業，她犧牲與兒子的相處時間，曾換來一句「唔係淨係買玩具就得」，認為自己是失敗的母親；

「打官司的時候是我最頹喪，天天跟大狀討論案件，但店舖工作繼續；在堂上，我就像一個壞人，不斷被質問，好似我在講大話，事實上是對方欺騙了我，打嬴了官司，對方不接告票，又追不了錢；但打官司都未算低潮，公司周轉不到，就是我最無助的一刻，要人救。」

一直是女強人的馬太，在經濟上從來不靠人，20歲出身後，便沒有跟家人拿過一元，就連另一半也不用：「從來都係我畀錢人洗。」面臨破產的馬太被迫退休，孝順的兒子從來不覺母親是負擔，更立即給家用，但也令馬太二次傷害：

從來沒想依靠任何人，賺大錢的時候打算留一大筆錢給他，讓他生活無憂，誰想到事情如此發生；感覺我有能力賺錢，卻要月月有家用。 內衣達人馬太

看到母親心有餘悸多年，兒子最後決定在去年馬太的生日送她大禮：「本身以為他買手袋等各樣奢侈品，心想又浪費金錢之際，原來是開店，我非常開心。」

馬太喜歡挑戰，一手一腳打理店舖。（歐嘉樂攝）

挑戰令生活更精彩 一切從找到快樂開始

大部分人都不想工作，想退休，馬太卻選擇再次投身工作，食鹽多過食米的她告訴我們只是未找到自己想做的事：「不嘗試，是不會知道自己是否喜歡，我覺得甚麼都可以試試，不要怕失敗，做得不好，便找過另一樣。」

馬太喜歡挑戰，從20歲開始便做不同的行業，如小文員、西裝訂製店、製衣廠、窗簾店等，學習不同技能，但唯內衣業能留住她：「如果一個好普通身型來找我，我會覺得沒挑戰，如果是腰不直，我就好興奮緊張，好想幫到他；我有種使命感，透過改變身型，令他們想法有所不同，想留返啲嘢喺度；」

年齡唔重要，係睇你點睇；有些4、50歲的太太與我閒聊時指自己老了，我說不是的，8、90歲才算。 內衣達人馬太

筆者與馬太談話間曾提到「工作好辛苦」、「破產好像世界末日」，馬太淡然指，日子總要面對，倒不如開開心心：「我給自己定下目標，想睇下自己可以做到幾多。」

無論是年齡，還是現況，其實都可套用馬太的「睇你點睇」，改變他人，非常困難，改變自己，反倒容易；在艱難的時光裡，值得深思一下甚麼可以令自己快樂。