90後女生獨遊遇真愛　創業望德國男友來港：遊歷33國家香港是最好

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-05-23 20:00

100種女生｜獨自出國旅遊，邂逅異國情緣，相信是不少女生的幻想，90後Janice在4年前成為這童話的女主角，於雅典旅遊時遇上德國男朋友，展開甜蜜的異地戀；正值「移民潮」，她更被形容「揸住隻好牌」，一結婚便可移民，她卻坦言：「從沒想離開」，並反問一句：「有能力是否一定要離開呢？」 攝影：黃寶瑩

90後Janice與德國男朋友Kevin一直維持異地戀4年。（黃寶瑩攝）

與外籍人士拍拖4年，打扮上應該比較「ABC」？談吐時，又應該中英夾雜？但遇見Janice的一刻，她沒有，她很貼地、很「港女」，指的不是行為，是個性。

Janice在香港土生土長，公屋長大，沒有父蔭，典型刻苦耐勞的香港人，努力讀書入大學，給自己的目標是「周遊列國、見識世界」，最後她遊歷了33個國家，問她最大的收穫是甚麼，甜甜的指是男朋友：「不只是獨遊的收穫，更是我人生最大收穫。」

遊歷33個國家遇真愛 一見鍾情譜異地戀：情侶最重要理念相同

Janice在大學3年級做交換生的最後旅行中遇上男朋友Kevin：「我在青年旅舍的派對上認識了我男朋友，當時一見鍾情，認識1星期便一起了，他表白的一刻，便是在我踏上回港的機場，接着展開異地戀，如今4年，我們每3個月會飛去1個地方相見。」她坦言一開始是被Kevin的外形吸引，未算認真，但慢慢認識下，她發現男友顧家、成熟、願意付出的一面，令Janice愈來愈愛Kevin，甚至決定廝守終老。

▼▼▼Janice上大學後，一有假期便會周遊列國，在大學3年級做背包客遇上德國男朋友Kevin，點圖即看Janice與Kevin愛情點滴，德國男友又喜歡香港哪裡？▼▼▼

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異地戀最常被問到關於「安全感」的問題，Janice即表示一點也不擔心，最重要講求信任：「他給予我很大安全感，每天也會講電話，分享大小事，交代一清二楚，但我們又不是『隨時報到』型，會在事後分享，（異地戀成功）其實與外國人比較open-mind（思想開放），控制慾不大有關。」

你可會話Janice比較幸運遇上一個好男人，但兩個人能走在一起，甚至是經歷4年的遠距離戀愛，定有她過人之處：「因為我們同channel（頻道），互相推動大家成長；情侶理念相同非常重要，才可以走落去。」現在兩人更有結婚念頭，但Kevin知道Janice不想離開香港，二人左思右想，決定在港創一番事業：「他願意為我犧牲，放下德國，我也應該為他着想，後來萌生了『搞生意』的念頭，日後男友來港便可以接手，他能維持生計，我又可以擁有自己的生活。」這便是她創業初衷。

Janice與Kevin單單用了大半年的時間，燕麥片銷售量已由月售400盒升至5,000盒，甚至陸續在超級市場上架。（黃寶瑩攝）

為德國男朋友來港 拍拖4年決心創業

情侶創業，大多數人覺得可免則免，一會增加爭執的機會，二是涉及金錢，Janice卻形容這門生意是他們的「愛情成長結晶品」：「這門生意建基於我們感情之上；拍拖頭1、2年，我也猶疑可否跟他做生意，怕會影響我們的關係，直到第4年，面對疫情，都沒有把我們拆散，我不認為一門生意可以。」Janice認定了他，扚起心肝為二人的未來鋪路。

「我們每晚都會FaceTime，感情因而增進不少，比平時說話多了些養分，會傾下日常，也會談談生意，互相鼓勵。」

▼▼▼Janice與Kevin創立了健康食品品牌「Next Food」，連歌手謝安琪、香港跳高代表楊文蔚都支持，按圖看看他們的創業理念與經歷，謝安琪又有甚麼評價？▼▼▼

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Janice有着典型香港人特質：快、急、講求效率；Kevin則是典型德國人：計劃型、執行力高，一拍即合，在設計生意時，盡量把所有事情簡化，為有正職的二人減輕工作量，也讓這對情侶零爭吵；Janice指Kevin會寧願花時間解決問題也不願吵架，但他們竟在一次旅行餐桌上大吵，Janice更哭起上來：「剛在一起時，有次旅行，我想吃他的食物，他不願意，因為德國人不喜歡分享食物，但香港人則習以為常，那時我很生氣，不過他見到我哭了也作出讓步。」看似成熟的情侶，卻敗在食物上，偏偏也是許多倆口子的寫照。

Janice熱愛香港，甚至說服男朋友來港。（黃寶瑩攝）

被指「揸住隻好牌」拒移民：留低令這裏變得更好

別說談婚論嫁的階段，拍拖對象是外籍人士，也會經常被問到會否離開香港，更何況Janice是女生，猶如「潑出去的水」，但她從沒想過離開：「遊歷了33個國家後，我仍覺得香港是最好，香港方便又多元，在歐洲，主要都是西餐，但在香港，1星期內想吃不同國家的菜式也不是問題；凌晨落街，還有店舖營業，在歐洲是不可能，我男朋友去超市也要20分鐘車程。」

Janice坦言朋友也會說：「你揸住隻好牌喎，一結婚便可移民德國，為甚麼還要留下。」她不認同，也認為香港人有很多選擇，男朋友不是她的「逃生門」：「有能力是否一定要離開呢？我不認為有困難就要放棄，放棄只會愈來愈差。但你留低就有機會去改變，或令這裏更好。」

Janice與Kevin感情愈來愈好。（受訪者提供）

回想為何Kevin會被Janice所吸引，是開朗與溫柔，正正也反映在她處事與愛情上。

成長遇到的困難，也許讓我們忘卻了開朗，容易先埋怨，再逃避，Janice曾經也時常埋怨、性格急進，但個性冷靜的Kevin常常安撫她的情緒，教會她面對、解決事情，逐漸成長，就如現在Janice想把德國的健康文化帶來香港，希望能為香港人帶來些少改變。

改變不一定成功，但總比埋怨好；兩個人總比一個人好。

▼▼▼同場加映：【按圖看】每對情侶都有個故事，90後Yuki滿心歡喜準備搬到澳門與老公團聚時，遇上疫情封關，二人無奈分隔異地後，隨即發現懷孕，獨自產檢，孕吐傷感，有苦自己知，兩人這年心態上有何轉變？（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼同場加映：【按圖看】近日IG冒起一個曲線簡潔的手袋，非常「打卡able」，線條令人一看難忘，甚有女星熱捧品牌by FAR的影子，竟是香港原創品牌。創辦人是兩位90後女生Angel和Celia，二人並非出身富有，更曾因創業被家人指罵：「你唔好喺度住喇。」結果手袋憑簡潔線條，終備受賞識，甚至引來淘寶店抄襲。（延伸閱讀）▼▼▼