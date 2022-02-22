楚原金句字字珠璣發人深省　金像獎經典得獎感言悟透人生

【楚原金句／楚原逝世】著名導演楚原於2月21日病逝，終年87歲。獲金像獎終身成就獎的楚原除了執導多套經典電影，亦字字珠璣，留下不少發人深省的金句，例如：「明天總比昨天好」、「當你回首往事時，不因碌碌無能而悔恨，不為虛度年華而羞恥」等。以下就讓我們回顧一下楚原導演充滿人生哲理的金句，從中學習他的處世之道。



楚原最後一次公開露面是於2018年第37屆香港電影金像獎獲頒終身成就獎，當時他由太太南紅及孫女陪同領獎。楚原雖要撐着拐杖上台，但依然中氣十足，其得獎感言更是字字珠璣，當中有3大金句不單過去曾引網民熱烈討論及瘋傳，即使至今都依然發人深省。

【楚原金句／楚原逝世】楚原獲第37屆香港電影金像獎獲頒終身成就獎。（香港電影金像奬）

但是人生這兩個字，就是歡聲、淚影四個字砌成，沒有甚麼奇怪。任何人無論昨日多風光，也無論昨日多失意，明日天光，同樣要起身做回一個人，繼續生活下去，明天總比昨天好，這個就是人生！ 楚原

楚原以一句「明天總比昨天好」勉勵大家以前發生的事情無論是好是壞，都不要被影響，人生本來就是充滿快樂與悲傷的事情，不論是多風光或失意都已是過去的事情，不應驕傲或落魄，要記得明日又是新的一天，都要繼續如常生活下去。

【楚原金句／楚原逝世】楚原留下不少發人深省的金句。（香港電影金像奬）

當你回首往事，不因碌碌無為而悔恨，不為虛度年華而羞恥，你便能很驕傲地說，你無負此生。 楚原

楚原認為，人生苦短，想要無負此生就不應庸庸碌碌地度過，將人生白白虛度。因此，做人應該要珍惜當下，無論是待人處事都要把時間花在有意義的事情上，不要虛度光陰，這才不枉人生在世走一場。

【楚原金句／楚原逝世】楚原執導多套經典電影。（香港電影金像奬）

管它天下千萬事，閒來輕笑兩三聲。管它喜怒哀樂，管它恩怨情仇，全部都當是菩提、明鏡，笑笑就算！ 楚原

人生在世數十年，不如事十常八九，每當遇到不如意的事情，都不應過份上心在意，否則只會令自己深陷其中，痛苦的只有自己而已。因此楚原亦勸勉大家，應該以輕鬆態度面對事情，將所有事當成菩提、明鏡，笑笑就好了，保持豁達會令人生快樂、好過得多。