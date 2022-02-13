袁文傑與老婆1週年浪漫紙婚　世上有一種愛情叫袁文傑與張潔蓮

【袁文傑｜張潔蓮】袁文傑（Andrew）與張潔蓮（Jackeline）拍拖11年、上年年尾剛過1週年的紙婚，二人的愛情看似平淡似水，但是卻曾陪伴彼此歷盡高山低谷，至認定彼此，給出愛情最真實的幸福「相廝相守」，世上有一種愛情叫袁文傑與張潔蓮：「陪伴是最長情的告白，默契是無聲的情話。」



常聽人說，現代人遇到壞東西會丟棄，而上一輩的人卻會選擇好好修理，對於愛情亦然，現代情侶愛情來去如風，稍有不合適或會選擇分手解決。從來許下一生一世的承諾很易，但是真正做到不離不棄、終生相伴，找上一位紮紮實實陪伴着妳的他，除了緣份，更多的是幸運，而袁文傑與張潔蓮正因緣份令他們11年前遇上，亦因在對的時間幸運遇上對的人，廝守一生。

袁文傑與張潔蓮正因緣份令他們11年前遇上，亦因在對的時間幸運遇上對的人。（黃寶瑩 攝）

袁文傑追求張潔蓮存在默契 令感情昇華

2011年袁文傑與張潔蓮是由張潔蓮妹妹介紹認識，兩人初見面時，對彼此留下了不錯的印象，張潔蓮被袁文傑的帥氣外表所吸引；而袁文傑亦被她真誠笑容所迷著。

二人首約會時，張潔蓮為此悉心打扮，因為與袁文傑有身高差，她穿上白底黑橫間的連身裙，笑言配搭高跟鞋只為拉近彼此間的距離；提到袁文傑第一次約會時的打扮，他卻沒有太深刻的印象，然而老婆張潔蓮卻對於他的打扮記憶猶新，「白恤衫、淺藍色牛仔九分褲、白波鞋」，也許這種小細節就只有在意你的人才會記著。

張潔蓮被袁文傑的帥氣外表所吸引；而袁文傑亦被她真誠笑容所迷著。（黃寶瑩 攝）

一點點靠近、一點點了解、一點點悸動，就這樣互生好感，袁文傑與張潔蓮的戀愛並不如偶像劇般，有着熾熱轟動的追求過程，反而跟大多數普通情侶一樣，每次在約會的過程中更了解對方的真實個性、更靠近對方的價值觀，在曖昧時期存在一種認定彼此的默契，就是一個在二人的空間中，感受到眼中只有對方的微妙氛圍。

我記得正式拍拖當晚，在一個沒甚麼人的街上，把她抱起了，你是我的了。 袁文傑

一個又一個心動的微小瞬間，讓這段看似平淡似水的愛情，卻在各自心裡泛起一絲又一絲的漣漪。張潔蓮與袁文傑約會數次後，她願意打開心扉分享過往的經歷種種；他願意耐心細聽，做她最好的聆聽者。袁文傑最為欣賞張潔蓮在鏡頭前與鏡頭後都能保持着最單純的樣子，令他萌生保護她的念頭。

雖然她做過藝人，但我覺得她很不像做這行的人，她給我的感覺，始終如一做自己，因此做娛樂圈很易被欺負，想要保護她的心態出現了。 袁文傑

最純粹的愛情就是在他面前可以表現出最真實的自己，很多人認識張潔蓮，絕非因她是袁文傑的老婆而起，而是在多年前她曾在TVB當兒童節目主持，為很多人童年時期的「Jackeline姐姐」；後來漸淡出娛樂圈，專心從事幼兒教育，多年來生活低調。

文傑與張潔蓮的戀愛並不如偶像劇般，有着熾熱轟動的追求過程。（黃寶瑩 攝）

袁文傑張潔蓮平淡似水的生活 盡現甜蜜小浪漫

平淡似水的愛情對於袁文傑和張潔蓮來說，就是恰到好處的關係，甜蜜總在日常生活滋長出來，二人從不追求浪漫的激情，只在意生活的質感。張潔蓮打理好家頭細務、照顧家中的愛貓，讓袁文傑不用費心日常生活的煩心事，安心處理工作，她紮紮實實給一個溫暖的家予他。

當我在外面工作時 她又幫我處理後台非常好，很完整，這是一種可靠而踏實的生活，就是需要有Jackeline在。 袁文傑

快樂在日常生活上彰顯，二人在廚房製作食物，即使是各有各忙、各自弄製自己的美食，但是能在同一個空間做同一件事情，原來這種夫妻間最普通的日常生活已叫張潔蓮感幸福美滿，她甜笑續稱，現時袁文傑仍會在睡覺時攬住她的腰、牽着她的手，一些細微細眼的小動作，卻是最甜蜜的浪漫。

袁文傑和張潔蓮走過第11個年頭，共渡過第11年的情人節，他在情人節當天總得花點心思營造浪漫儀式感，在交往頭三、四年時，袁文傑包了整個戲院場地，為的只是好好與張潔蓮舒適自在一起看電影。怎料向來愛睡覺的張潔蓮卻在看電影中途睡着了，不過張潔蓮卻堅稱當時並無睡覺，反而笑指自己在2012年的情人節，二人第一次去旅行，當時去了英國看足球，但是自己卻因坐飛機後感到太睏，卻在情人節這重要日子不小心睡着了。

袁文傑和張潔蓮走過第11個年頭，共渡過第11年的情人節，在情人節當天總得花點心思營造浪漫儀式感。（黃寶瑩 攝）

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袁文傑張潔蓮相伴11年 步入1週年紙婚

步入婚姻，為的絕非一紙婚書、一則誓言或一個名份，袁文傑與張潔蓮在愛情長跑11年後，早視對方為靈魂伴侶，他們的婚姻只為一直陪伴彼此終老，以行動給予對方一個安心，比一切都來得壯闊。

袁文傑和張潔蓮多年來恩愛，本打算在2018年計劃結婚，惜那年袁文傑的媽媽不幸離世，後加上愛貓相繼去世，令他陷入一度低潮期，婚禮延期。然而張潔蓮不但沒有怨言，反而一直陪伴他走過低谷，鼓勵他重新振作。兩年後終低調入紙結婚，對於這段感情，二人異口同聲認同早就認定對方。

如果問我如何認定，我覺得不是時間，是那個感覺，兩個人相處是溝通到，繼而有默契，一起經歷不同的事後，那感覺就會發生。 張潔蓮

袁文傑與張潔蓮在愛情長跑11年後，早視對方為靈魂伴侶，他們的婚姻只為一直陪伴彼此終老。（黃寶瑩 攝）

生老病死是無常 能陪伴一輩子已心足

即使可以長相廝守、白頭到老，但人總需要面臨生老病死，始終有其中一方先離開，這是任何人都逃不掉的千古定律。張潔蓮想到人生終有一天面對與袁文傑的分離，眼淚禁不住流下來，哽咽述，若要有一方先離去，她希望是自己，只因他深信袁文傑會替她處理好一切身後事及照顧好她的家人。

我會寧願自己先走，因為我覺得他會很堅強。即使到了現在這個歲數，我都是很依賴，如果沒有他，很多事我都面對不到，會用很長很長的時間才復原。 張潔蓮

張潔蓮想到人生終有一天面對與袁文傑分離，眼淚禁不住流下來，哽咽述：「我會寧願自己先走，因為我覺得他會很堅強。」（黃寶瑩 攝）

簡單幾句往往最動容 承諾把最好的都給妳

女生都愛憧憬求婚的浪漫，即使大費周章的求婚舖排並沒有發生在二人身上，唯他們一起所經歷的卻令袁文傑這句求婚說詞更添意義。袁文傑笑言自己不擅浪漫，二人出發飛去國外前，在臨上機一刻跪下向她求婚，他預備了一隻戎指，並遞到她面前說「嫁給我吧」。在張潔蓮眼中，即使過程簡單，但是真摯的承諾往往最動容最甜蜜。

張潔蓮在婚前叫他做「Honey」，婚後叫他做老公；對於愛情較內儉的袁文傑婚前叫她做「Baby」，婚後卻鮮少叫她做老婆，然而張潔蓮每次都很期待這甜蜜暱稱。

不知為何他每次叫我老婆時，我會很期待，尤其是剛剛新婚頭一個月。雖然我這麼大個人，但我真的（開心到）笑了出來。 張潔蓮

袁文傑笑言自己不擅浪漫，二人出發去國外前，在臨上機一刻跪下向她求婚。（黃寶瑩 攝）

默契是最無聲的情話 陪伴彼此一生一世

能愛情長跑11年，生活上總少不免出現磨合期，在相處上或會有所微言或埋怨，然而當張潔蓮感生氣時，硬朗的袁文傑即使知道哄回她就沒事，但是有時候覺得一起這麼多年，對方都會明白自己，於是不願主動先開口，張潔蓮聽到後隨即撒嬌急忙向他表示：「要哄的，要哄的，不哄更生氣」。11年來的默契，這也許是他們夫妻的相處之道，沒有動人的甜言蜜語，只要陪在妳身邊就是最好的告白。

二人對於愛情的保鮮全憑溝通，不論遇到甚麼事，都會花時間聊天去了解彼此的生活及工作，決不會把事情藏在心裏，願做雙方最好的聆聽者。

我很感謝你這十一年來如此照顧我，對我這麼好，這麼愛錫我，對我很包容，我希望將來的日子大家都身體健康，陪住大家幸福一直下去。 張潔蓮

着多件衫，不要着冷，還有很長的路要行，最重要一生一世都健健康康。 袁文傑

袁文傑與張潔蓮對於愛情的保鮮全憑溝通，不論遇到甚麼事花時間聊天去了解彼此的生活，不會把事情藏在心裏。（黃寶瑩 攝）

攝影：黃寶瑩

拍攝：葉思雅、盧文俊

剪片：葉思雅

美術：鄒嘉寶、葉思雅

場地提供：Corner Studio

