朴敏英被爆疑跟神秘富豪交往！直率性格大方承認整容獲眾網民大讚

【朴敏英交往︳朴敏英拍拖】今早韓國爆料D社公開了朴敏英跟一名男子疑似約會照片。據知該男子是一位新興富豪名姜鍾賢（音，강종현），D社稱今年8月3日朴敏英結束蕾舞課後，就前往其男子的住所（原州），而且朴敏英跟男方家人關係都相當親密，被指跟男方母親摟腰兼搭肩膀。其後二人更一同前往首爾清潭洞（朴敏英和父母一起住的高級別墅），雙方父母都認可二人的關係。



【朴敏英交往︳朴敏英拍拖】朴敏英在《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》中飾演的「陳夏景」是氣象廳總管預報官。（《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史》劇照）

朴敏英演戲17年不甘做富二代 大方承認整容

36歲的朴敏英，有「羅曼史喜劇女王」之稱，出道17年，甚少有負面新聞傳出，一直讓人感覺是一位有智慧、大方的女生。

朴敏英演戲17年不甘做富二代，大方承認整容（IG@rachel_mypark）

朴敏英近日瘦到雙頰凹陷 （《月水金火木土》劇照）

朴敏英韓國出生，小時候卻在美國長大，因而英文甚好，面對外國媒體訪問不成問題，也因而與同樣有外國長大背景前少女時代的Jessica成為閨密。據悉，朴敏英也是位富二代，爸爸是醫院院長，但她仍是熱衷於工作，每年都有新作劇推出，認為盡己所能得到的成就感才是幸福；閒時最愛旅行、增廣見聞，加上率直爽朗、不做作的性格，吸引不少觀眾喜愛；在「整容還是秘密」的時代，朴敏英大方承認整容，動過雙眼皮、鼻子、嘴巴，這份勇氣值得人欣賞。

朴敏英與李敏鎬在2011年期間曾拍拖半年。（rachel_mypark@twitter）

朴敏英曾大方公開戀情「見光死」 30+愛情觀：膽怯又想好好談戀愛

朴敏英主要戲路，都是以浪漫愛情劇為主，因甜蜜曖昧的劇情，而常與男主角傳出緋聞，如朴敘俊、朴有天和宋仲基等，也有「男神收割機」之稱，而她一一否認戀情，出道多年，她只承認過與李敏鎬拍拖。

朴敏英與李敏鎬因拍攝《城市獵人》戲假情真，發展成戀人，可惜又是一段「見光死」的愛情，當時男方比女方更有名氣，聚少離多，二人最終只拍拖半年。雖然不是愛情長跑，但足以令朴敏英的愛情觀改變。分手後，朴敏英上節目《演藝家仲介》時被問到有關愛情時，她指不會再被狗仔隊逮到，只想好好地談戀愛。

我一直很想結婚，希望世界上有一個真正站在我這邊的人，跟我一起共度餘生。 朴敏英

果真，朴敏英都沒有再承認過戀情，她接受韓國雜誌《THE STAR》訪問時，朴敏英說：「以前似乎是（非常投入愛情），但最近變成了膽小鬼。 到了三十代，對愛情的膽怯和擔憂也變多了。」一段感情的意義不在乎時間的長短，而是它對你的改變，雖然朴敏英不能像年輕時，大方戀愛，工作為上，然而她還是覺得「愛」是非常重要的，愛所有的一切。