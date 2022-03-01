10款香港女士口罩推薦　靚色V面設計口罩$60起超好用

口罩推薦2022｜香港近日爆發第五波新冠肺炎疫情，除了快速測試包外，口罩依然有不少需求。經過兩年多的疫情，大家對口罩的要求除了防護性外，亦追求美觀，有很多女生會選擇入手女士專用口罩。坊間其實推出了不少女士口罩，尺寸較細更貼面，適合小顏女士佩戴，不少都有多款顏色及卡通可以選擇，部分更有「V面設計」。以下就為大家推介10款香港女士口罩，有需要的女生可以入手。



口罩推薦2022｜MaskOn._口罩

MaskOn._是香港的人氣口罩品牌，一向以靚色見稱，例如有：仙蹤綠、嬉皮士黃、梵高藍、爵士橙、侘寂灰及日和粉紅等顏色，選擇夠多，可以配襯不同風格造型襯衫。此外，MaskOn._更特別推出157mm X 93ｍｍ的中碼尺寸，適合小顏女士使用。

MaskOn._口罩

購買連結：https://the-mo.shop/collections/maskon

價錢：$140/盒（30片）

規格：ASTM Level 2；BFE、PFE、VFE>99%



口罩推薦2022｜Maskology V系列口罩

Maskology是另一香港口罩品牌，當中其V系列口罩主打「V面設計」，戴上後可令臉型在視覺效果上有「小顏V面」效果。尺寸方面更有160ｍｍ X 92mm的女士尺寸，顏色則有5種可以選擇：銀灰、丁香紫、亞麻棕、焦糖茶、玫瑰粉。

口罩推薦2022｜Maskology Earth - 大地色系 原價$272；優惠價$231（20個/盒、共4盒）（Maskology）

Maskology V系列

購買連結：https://www.maskology.com.hk/categories/v-series

價錢：$78/盒（20片）

規格：ASTM Level 3；BFE、PFE、VFE>99%



口罩推薦2022｜RAZE 3層光觸媒抗菌口罩

RAZE口罩中層特別以光觸媒物料製成熔噴布抗菌層，殺滅率高達99%。尺寸方面不單有160ｍｍ X 95mm的中碼尺寸，更有泡沫啡、奶茶橘、薄荷綠、煙燻灰等多種顏色選擇。而價錢亦較市面其他彩色口罩便宜，只需$99即可入手一盒30片裝口罩，CP值高。

RAZE 3層光觸媒抗菌口罩

購買連結：https://nanoraze.com/collections/mask

價錢：$99/盒（30片）

規格：ASTM Level 3；BFE、PFE、VFE>99%



口罩推薦2022｜Gimans Care 大理石女士醫用口罩

香港口罩Gimans Care同樣有推出16cm x 9.5cm的女士口罩尺寸，當中更有坊間少有的大理石紋款式，時尚度十足。另外，口罩又特別採用日式立體設計，透氣度高，超柔軟耳帶，適合較長時間佩戴。

口罩推薦2022｜Gimans Care 大理石女士醫用口罩 $108（Gimans Care）

Gimans Care 大理石女士醫用口罩

購買連結：https://shop.gimans-care.com/products/individually-sealed-disposable-medical-masks-for-ladies-30-pack-marble

價錢：$108/盒（30片）

規格：ASTM Level 3；BFE、PFE、VFE>99%



口罩推薦2022｜PROTECTOR完美V-SHAPE纖面口罩

繼掀起奶茶色口罩熱潮後，口罩品牌PROTECTOR再下一城推出完美V-SHAPE纖面口罩，採用全新纖面剪裁，更貼合面部下方，為面形量身打造口罩接痕構造，更設有額外口部校條設計，打造立體不貼面空間。

PROTECTOR完美V-SHAPE纖面口罩

購買連結：https://wiseever.com/zh/collections/protector-v-shape-face-mask/products/protector-v-shape-mask-1

價錢：$98/盒（30片）

規格：BFE、PFE、VFE>99%



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（圖片及價錢只供參考，貨品數量有限售完即止。所有商品、價格及活動詳情，以官方資料為準。）