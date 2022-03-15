霍汶希舊照被讚似林青霞? 成金牌經理人曾管50位藝人：停下便退步

【霍汶希／經理人】現年49歲的霍汶希（Mani）去年參與內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐2》而人氣急升。早前霍汶希在社交網絡分享自己18歲時的舊照，獲網民大讚從小便是美人胚子，樣貌更酷似林青霞，難怪霍汶希曾被傳媒譽為「最美的金牌經理人」。



【霍汶希／經理人】現年49歲的霍汶希（Mani）去年參與內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐2》而人氣急升。(manifokfok@IG)

霍汶希14歲肩負養家責任 曾因做售貨員太辛苦偷哭：停下來就是退步

【霍汶希／經理人】早在14歲的霍汶希更被星探發掘，在電影《七兄弟》中飾演童年的林青霞，更被賜予「小林青霞」的美譽。（影片截圖）

霍汶希（Mani）成長於單親家庭，靠母親一力照顧8個兄弟姐妹，年紀輕輕的霍汶希為減輕母親的重擔，選擇肩負養家的責任，而早在14歲的霍汶希更被星探發掘，在電影《七兄弟》中飾演童年的林青霞，更被賜予「小林青霞」的美譽。隨着娟秀靈氣外貌加入模特兒的霍汶希，在一次工作被客戶要求飾演一個媽媽角色，這次要求霍汶希意識到青春有限，唯有另覓出路才有生機，這也促成霍汶希來成為「金牌經理人」，是事業型女強人的契機。

但還沒成為經理人的霍汶希，以往亦輾轉做過不同的工種，有次霍汶希接受其他媒體分享她當上售貨員經歷，她提到第一天上班因穿高跟鞋站著一整天太辛苦，忍不住躲到廁所哭了一個小時。但不願認輸的霍汶希選擇擦乾眼淚又繼續上班，一年間由業績包尾拼博到公司裡數一數二的售貨員。

一定要向前走，不能停下來，停下來就是退步。 霍汶希（Mani）

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霍汶希一手捧紅多位天王巨星 高峰期曾管理50位藝人：辛苦到無人能體會

【霍汶希／經理人】有傳最高峰的時期，霍汶希更要同時管理50位藝人，霍汶希甚至形容：「辛苦到無人能體會。」(manifokfok@IG)

天生倔強不輕言放棄的霍汶希，深信成功與否全憑努力與堅持，後來霍汶希加入了唱片公司，當上了幕後人員、負責製作人等工作。在因緣際遇下，20歲的霍汶希成為楊受成娛樂公司的經理人，首個要接手的藝人便是只有16歲的謝霆鋒，年輕叛逆的謝霆鋒在霍汶希的照顧和磨合下，兩人成為密不可分的家人，亦是工作同伴。

我知道用什麼方法對付他，如果不是我，就沒有現在的謝霆鋒。 霍汶希（Mani）

霍汶希充滿成熟又自信的口吻，述說她便是一個女強人：「做什麼行業也好，我對自己的要求就是，要做到最好的那個。」其後，霍汶希更一手栽培眾多的天王巨星，如：容祖兒、古巨基、林峯和Twins，更有傳最高峰的時期，霍汶希更要同時管理50位藝人，霍汶希甚至形容：「辛苦到無人能體會。」身為經理人的霍汶希要24小時侯命，沒有私人時間，手機從來不可關機，無時無刻都在作戰狀態。」

在20年多年的職務生涯中，霍汶希處理過大大小小的公關案，走過鋒芝戀、頂包案、阿SA隱婚離婚和阿嬌與陳冠希的不雅照片等負面新聞。聰明又拼博能幹的霍汶希彷彿是天生的公關能手，她更是藝人口中的「Mani姐」和「媽咪」。

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39歲的霍汶希秘密產女為完滿人生 樂做單親媽媽證：女人年紀越大越有魅力

【霍汶希／經理人】不論對藝人團隊抑或是自己都十分嚴格的霍汶希，卻在2011年，突然向公司請了半年假到美國，低調生下女兒。(霍汶希@FACEBOOK)

不論對藝人團隊抑或是自己都十分嚴格的霍汶希，卻在2011年，突然向公司請了半年假到美國，低調生下女兒。直到2013年的母親節前夕，霍汶希才在微博宣布懷孕生女的消息，更直言女兒的到來是完整了她的生命：「人生變得圓滿，我的生命因她完整，見到她我便快樂。」

多年來有傳霍汶希女兒的生父是內地商人賀丹青，但霍汶希始終沒直接回應，卻在訪問中提到只希望能獨自撫養女兒快樂長大，即使工作多忙，都希望盡母親的責任陪伴女兒，並留給她最重要的位置。

我很希望可以結婚生BB，作為女人我覺得起碼要一個家庭。 霍汶希（Mani）

【霍汶希／經理人】霍汶希擁有成熟又自信的口吻，彷彿述說她便是一個女強人：「做什麼行業也好，我對自己的要求就是，要做到最好的那個。」（霍汶希Mani＠微博）

在眾人眼前對工作一絲不苟的霍汶希，原來心中亦曾如小女人般對婚姻和家庭擁有渴望。可惜在感情世界的霍汶希未能穿上婚紗，步進教堂擁有圓滿的婚姻。但從金牌經理人到單親媽媽，霍汶希亦用盡所有做好每一個角色。

有一次霍汶希女兒8個月大時，因發燒而抽搐昏迷，當時霍汶希跪在地上大哭，更到北京的雍和宮跪地叩頭百次，祈求神佛保祐女兒健康平安成長。如斯的霍汶希是擁有偉大的母愛之餘，骨子裡亦有強大又無畏的心。即便現時霍汶希已49歲，但她亦努力賺錢去照顧女兒和家庭所需，力證女人不一定需要愛情，更示範女性的魅力不只限於青春，而是在於你如何看待自己。