大S再婚｜大S天秤女剝蝦論被評難服侍如女王 5大星座誰最公主病？

大S再婚｜大S（徐熙媛）去年宣布與汪小菲結束十年婚姻後，時隔僅4個月，大S在今日（8日）宣布再婚消息，對象是韓國團體酷龍的具俊曄。據聞大S與具俊曄於20年前曾有過一段情，機緣巧合下雙方再度結緣譜出愛果，而大S再婚消息鬧得沸沸揚揚之際，不少網民翻出大S以往「公主癌」的事例，當中以剝蝦論更為人熟悉，而原來擁有「女王氣埸」的大S，在12星座中竟是「公主癌」之最？



大S在今日（8日）宣布再婚消息，對象是韓國團體酷龍的具俊曄。(djkoo/hsushiyuan@IG)

45歲的大S（徐熙媛）在今日（8日）宣布再婚消息，簡直是為娛樂圈投下一媒震撼彈。皆因早前外界傳媒疑似拍得大S前夫汪小菲與新歡張穎穎的約會照，不少網民也以為汪小菲會早一步公開新戀情，誰不知向來對感情敢愛敢恨的大S，公布的不是新戀情，而是再婚的消息。

大S屬天秤座平日溫和好相處 卸下心房竟成12星座的「公主癌」之最？

大S個性素來果斷、又強勢敢做，大S亦不時因出位言論而獲得大眾關注，如今再覓第二春的大S，更被網民翻出過往出位的「剝蝦論」黑歷史。（大S@微博）

大S個性素來果斷、又強勢敢做，大S亦不時因出位言論而獲得大眾關注，如今再覓第二春的大S，更被網民翻出過往出位的「剝蝦論」黑歷史，更討論著有「公主癌」的大S可否再度獲得幸福。

大S曾在節目中說：「我媽說過，吃蝦一定要男人幫你剝！」（《幸福三重奏》劇照）

在大S與汪小菲還在戀愛時，雙方一同亮相內地真人秀節目《幸福三重奏》，當時二人相處模式更被外界形容汪小菲是將大S捧在手心裡寵著，而大S曾在節目中表示剝蝦麻煩，斬釘截鐵地指出：「吃蝦一定要男人幫你剝！」大S「剝蝦論」一出便被網民形容為「公主癌」。但原來屬於天秤座的大S雖然平日待人友善又親切，不過在最親密的情人下卸下心防後，便會展現如「女王氣埸」的鋒利一面，更是12星座中的「公主癌」之最？

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